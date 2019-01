Noch nie so viele Einsätze für das Luzerner Care-Team Das Care-Team des Kantons Luzern ist im vergangenen Jahr über 950 Stunden lang im Einsatz gestanden. Seit seiner Gründung hatte es noch nie so viele Einsätze.

Die Notfallseelsorger im Kanton Luzern sind im letzten Jahr mit einer Häufung von Einsätzen konfrontiert worden. Wie die Organisation Ökumenische Notfallseelsorge/Care Team Kanton Luzern mitteilt, waren ihre Mitarbeiter 2018 in 91 Fällen im Einsatz – das sind knapp 20 mehr als im Jahr davor. Darunter befanden sich zwei grössere Einsätze: Der Postauto-Unfall in Escholzmatt Ende Oktober sowie ein tödlicher Badeunfall eines Lehrers in Beromünster zu Beginn des letzten Jahres.

Über 950 Stunden leisteten die Notfallseelsorger somit letztes Jahr Care-Arbeit. Seit der Gründung der Organisation im Jahr 2006 war der Aufwand noch nie so gross.

Vor allem Suizide beschäftigten das Care-Team 2018 gegenüber dem Vorjahr vermehrt. Weist die Organisation für 2017 noch 17 Suizide aus, waren es im vergangenen Jahr deren 25. Auch bei den ausserordentlichen Todesfällen kam es zu einem Anstieg von 18 (2017) auf 33 (2018). Dabei handelt es sich beispielsweise um plötzliches Herzversagen oder Tod infolge Krankheit.

Die Organisation Ökumenische Notfallseelsorge/Care Team Kanton Luzern kümmert sich in solchen Notsituationen um Angehörige, unverletzte Beteiligte und Zeugen. Es wird gemeinsam getragen von den drei Luzerner Landeskirchen und vom Kanton. (pd/lur)