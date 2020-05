Nottwil: Auto erfasst 65-jährigen Mann auf Fussgängerstreifen – der Fussgänger stirbt noch auf der Unfallstelle Beim Überqueren eines Fussgängerstreifens auf der Kantonsstrasse in Nottwil ist ein Mann von einem Auto angefahren und schwerst verletzt worden. Für den 65-jährigen Fussgänger kam jede Hilfe zu spät.

(zim) Am Mittwoch, 20. Mai, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer um 19.50 Uhr in Nottwil auf der Bahnhofstrasse in Richtung Kantonsstrasse, wo er rechts in Richtung Sursee abbog. Gleichzeitig trat ein 65-jähriger Fussgänger auf die Strasse, um auf dem Fussgängerstreifen auf Höhe des Restaurants Bahnhöfli die Kantonsstrasse zu überqueren.

Es kam zu einer massiven Kollision, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fussgänger wurde weggeschleudert und blieb mit schwersten Verletzungen liegen. Er verstarb noch auf der Unfallstelle.

Die genaue Unfallursache ist laut Polizeiangaben Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.

Die Kantonsstrasse in Nottwil musste wegen des Unfalls für rund drei Stunden gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde durch die Feuerwehr Nottwil vorgenommen.