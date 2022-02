Nottwil Bauarbeiten an der Oberdorfstrasse starten

Nächsten Montag, 28. Februar, starten die Bauarbeiten zur Sanierung der Oberdorfstrasse in Nottwil. Diese werden in vier Phasen unterteilt und dauern voraussichtlich bis Herbst 2023. Zunächst werden die Kanalisations- und Werkleitungsanlagen in der Oberen Kirchmatte saniert, dann die temporäre Umfahrungsstrasse und der Installations- und Umschlagplatz erstellt. Anschliessend werden die Hauptsanierungsarbeiten ab Einmünder Kantonsstrasse bis zur Abzweigung Oberarigstrasse bis im Frühjahr 2023 umgesetzt und zum Schluss erfolgen im Herbst die abschliessenden Deckbelagsarbeiten. Dies teilt die Gemeinde so mit.

Während der Bauzeit müsse mit diversen Verkehrsbehinderungen, Umleitungen, kurzen Wartezeiten und Lärmemissionen gerechnet werden. Ab dem 28. Februar etwa wird für rund eineinhalb Wochen eine einspurige Verkehrsführung mit Ampel nötig. Die damit verbundenen Umleitungen für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Personen im Rollstuhl signalisiert die Baufirma vor Ort. Für Besucherinnen und Besucher der Raiffeisenbank steht während dieser Zeit der Parkplatz Kirchmatte zur Verfügung.