Nottwil Marcel Hug mit dem Sportpreis des Kantons Luzern ausgezeichnet Am Montagabend konnten Luzerns beste Sportler und Funktionäre des Jahres 2020 durch den Kanton Luzern im Paraplegikerzentrum Nottwil endlich geehrt und ausgezeichnet werden. Dazu gab es eine Spezialehrung für den vierfachen Paralympic-Goldmedaillengewinner Marcel Hug durch Regierungsrat Guido Graf.

Mit dem Sportpreis 2020 ausgezeichnet: Marcel Hug, zusammen mit IG-Sport-Präsident Urs Dickerhof (links) und Regierungsrat Guido Graf. Bild: PD / Martin Meienberger

Coronabedingt konnte der Kanton Luzern seine erfolgreichen Sportler und Funktionäre des Jahres 2020 erst am Montagabend im Paraplegikerzentrum ehren und feiern. Zu einer spontanen Spezialehrung durch Regierungsrat Guido Graf kam es dabei für den vierfachen Paralympics-Goldmedaillengewinner Marcel Hug. Direkt aus Berlin angereist, wo er am Sonntag einen weiteren Marathonsieg feiern konnte, durfte Hug in seiner zweiten Heimat Nottwil die Ehrung und den verdienten Applaus der anwesenden Gäste entgegennehmen. Wegen ihrer späteren Rückreise aus Berlin mussten sich die ebenfalls erfolgreichen Manuela Schär und Catherine Debrunner abmelden.

In Nottwil war die prominente Gästeschar auf Einladung der IG Sport Luzern zusammengekommen, um endlich die erfolgreichen Sportler und Funktionäre des Sportjahres 2020 gebührend feiern zu können. Zweimal hatte die Feier verschoben werden müssen, jetzt wurde sie unter Einhaltung der Zertifikatspflicht abgehalten.

Der Weltklasseruderer Roman Röösli weilt studienhalber in Oxford und war ebenfalls abwesend. Dafür wurde der Ringer Samuel Scherrer für seine EM-Silbermedaille gefeiert. Der Freistilringer aus Willisau hatte letztes Jahr erstmals Silber für den Schweizer Ringsport seit 70 Jahren errungen und landete damit in der Kategorie «Sportler des Jahres 2020» auf dem zweiten Platz.

Extra aus ihrer neuen Heimat Barcelona angereist kam Ambre Allinckx. Die Topspielerin vom Squash Club Pilatus Kriens wurde von der Jury zur Luzerner Nachwuchssportlerin 2020 gewählt. Als 18-Jährige eroberte sie letztes Jahr die Nummer 1 im europäischen U19-Ranking. Die Schweizer Nationalspielerin hatte sich deutlich gegen das Sempacher Ski-Nachwuchstalent Joël Lütolf und die Geuenseer Rudererin Alina Berset vom Seeclub Sursee durchgesetzt. (pd/reb)

Die Luzerner Sportpreise im Überblick

Sportler des Jahres: Roman Röösli, Luzern, Seeclub Sempach. 2. Rang: Samuel Scherrer, Willisau, Ringer Club Willisau Lions. 3. Rang: Lara Stalder, Luzern, Brynäs IF (Sd).

Nachwuchssportlerin des Jahres: Ambre Allinckx, Barcelona, Squash Club Pilatus Kriens. 2. Rang: Joël Lütolf, Sempach, Skiclub Bannalp-Wolfenschiessen. 3. Rang: Alina Berset, Geuensee, Seeclub Sursee.

Ehrenamtlicher des Jahres: Paul Bussmann, Sursee, BSV Rot Weiss Sursee. 2. Rang: Mirjam Frey, Nottwil, Spono Eagles Nottwil. 3. Rang: René Albisser, Schenkon, Seeclub Sempach.

Anerkennungspreis: Max Meier, Meggen, Volley Luzern Nachwuchs, und Paul Vogel, Sigigen, Schwingklub Rottal & Umgebung.

Präventionspreis: Squash Club Pilatus Kriens. 2. Rang: Karateschule Schötz/Wauwil. 3. Rang: LC Luzern.