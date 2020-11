Stiftung Nun ist die Höhe der Spende an die Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz klar Die Walter-Haefner-Stiftung tätigt eine Grossspende an die neu gegründete Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz. Nun hat die Stiftung des Amag-Gründers die Höhe der Spende bekanntgegeben.

Das Kinderspital Luzern wurde 1971 erbaut – der Sanierungsbedarf ist gross. Bild: Philipp Schmidli

Die neu gegründete Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz will die Forschung am Kinderspital Luzern fördern (wir berichteten). Zwei namhafte Donatoren haben bereits Unterstützung zugesichert. Während die Spitalstiftung Paul und Gertrud Fischbacher-Labhardt zwei Millionen Franken als Anschubfinanzierung beisteuert, tätigt die Walter-Haefner-Stiftung eine Grossspende in zweistelliger Millionenhöhe an die neue Stiftung. Die Zürcher Stiftung wurde durch Amag-Gründer Walter Haefner ausgestattet und später durch die Familie seiner Tochter Eva Maria Bucher-Haefner weiter alimentiert.

15 Millionen Franken an die neue Stiftung bezahlt

Beatrice Tschanz ist bei der Walter-Haefner-Stiftung für die Kommunikation zuständig. Auf Anfrage beziffert sie die Höhe der Spende bei 15 Millionen Franken. Eine moderne Kindermedizin und ein zukunftsweisendes Kinderspital in der Zentralschweiz seien für die Stiftungsratspräsidentin Eva Maria Bucher-Haefner eine Herzensangelegenheit, heisst es in der Mitteilung der Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz vom Dienstag.

Tanja Temel, Stiftungsratspräsidentin der neu gegründeten Stiftung, sagte im Interview zur Grossspende: «Wir haben nicht mit einem solch guten Start gerechnet. Die Donation in Millionenhöhe der Walter-Haefner-Stiftung war für uns eine freudige Überraschung.» Nun soll die Geschäftsstelle aufgebaut und der Stiftungsrat weiter formiert werden. Die Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz will nun ein Fundraising-Konzept erarbeiten und weitere Stiftungen, Mäzene und Donatoren für Spenden finden.