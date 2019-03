Nur eine Stimme Unterschied: Luzerner Stadtparlament lehnt Sanierung von Reusssteg knapp ab Der Reusssteg und die Pfistergasse werden nicht erneuert: Das Stadtparlament hat einen entsprechenden Kredit am Donnerstag haarscharf abgelehnt. Überhaupt sorgte die Strategie, Luzern an diversen Orten aufzuhübschen, für Diskussionen. Roman Hodel

Der Reusssteg (rechts) wird nicht saniert. (Archivbild: Philipp Schmidli)

Spazieren am St. Karli-Quai mit Zugang zur Reuss, Flanieren in der auf der ganzen Länge umgestalteten Pfistergasse und am Reusssteg, Wohnen in der neu bebauten Lindenstrasse in der Fluhmühle: Das und noch einiges mehr will die Stadt Luzern in den nächsten Jahren realisieren. Ziel: Den Stadtraum punktuell aufwerten. Das Stadtparlament hat am Donnerstagvormittag den entsprechenden Bericht und Antrag zur Stadtraumstrategie beraten und allerdings bei der Schlussabstimmung bloss zur Kenntnis genommen.

Der geplanten Sanierung des Reussstegs und der Pfistergasse mit Kosten von rund 700'000 Franken erteilte der Grosse Stadtrat gar eine Abfuhr - wenn auch hauchdünn mit 22 Ja- zu 23-Nein-Stimmen. Letztere kamen von CVP, FDP und SVP, welche dank Abwesenheiten für einmal die Mehrheit hatten gegenüber von Mitte-links. Mit dem Nein folgte das Parlament dem Antrag der Baukommission. Diese hatte moniert, dass das Geld dafür fehle und die Sanierung auch nicht dringlich sei - anders als im bereits sanierten Teil der Pfistergasse, wo die Leitungen darunter erneuert werden mussten.

Noch ein Antrag scheiterte hauchdünn

Ebenfalls mit 22 Ja- zu 23 Nein-Stimmen scheiterte der Antrag der SP auf eine Bemerkung, wonach die Planung des Dammdurchbruchs im Babel-Quartier wieder aufgenommen werden soll. Dieser war im Jahr 2010 vom Parlament abgelehnt worden.

Zuvor hatte die Stadtraumstrategie für Diskussionen gesorgt. «Wir stehen der Aufwertung eher skeptisch gegenüber», sagte Rieska Dommann (FDP). Die Visualisierungen im Bericht und Antrag seien alle verführerisch, hell, die Leute hätten viel Raum etwa auf dem St. Karli-Quai:

Anders dann die Ist-Situation. Diese wird gemäss Dommann mit einem dunklen Foto gezeigt, teils bewölkter Himmel, «fast bedrohlich». So nämlich:

Die Finanzdirektorin habe erst kürzlich die düsteren finanziellen Aussichten geschildert. «Deshalb haben wir kein Geld für Stadtaufhübschungen auf Vorrat», fasste es Dommann zusammen. Ähnlich äusserte sich Urs Zimmermann (SVP) über die nicht nötige Generalaufwertung:

«Kann oder will sich die Stadt dies leisten?»

Zudem - und dies monierten alle Fraktionen - fokussiere die Aufwertung zu stark nur auf die Innenstadt. «Was ist zum Beispiel mit Littau?» fragte Zimmermann. Schliesslich störte er sich am Umstand, dass auf den Visualisierungen kaum Parkplätze zu sehen sind.

Für Nico van der Heiden (SP/Juso) gleicht die Innenstadt heute ohnehin einem «gigantischen öffentlichen Parkplatz» - eine Aussage, die auf bürgerlicher Seite natürlich für Gemurmel sorgte. «Wir würden weiter gehen als der Stadtrat und mehr Aufwertungsprojekte lancieren, vor allem schneller.» Der St. Karli-Quai mit Zugang zum Wasser sei eine tolle Idee. Er sagte:

«Schaut in Zürich am Limmatquai – das ist ein Publikumsmagnet geworden.»

Korintha Bärtsch (Grüne/Junge Grüne) fand ebenfalls: «Mehr Leute in der Stadt brauchen eben auch mehr und qualitativ gute öffentliche Räume.» Früher sei es um autogerechte Strassen gegangen, die Trottoirs seien schmäler geworden. Nun hole man sich diese Flächen zurück, «für die Fussgänger». Doch auch Bärtsch erinnerte daran, die Aussenquartiere nicht zu vergessen.

«Warum spielt man jetzt schon Verkehr gegen Aufenthaltsqualität aus? Es sind ja vieles erst Visionen», ärgerte sich derweil Stefan Sägesser (GLP). Ansonsten aber stärkte die GLP ihrer Baudirektorin Manuela Jost erwartungsgemäss den Rücken. «Obwohl auch wir lächeln mussten ob den Visualisierungen und Bildern.»

Baudirektorin Manuel Jost (GLP) gab zu, dass die Bilder da und dort vielleicht «etwas idealisierend» seien - «alles aber ohne Absicht», versicherte sie. Dass die Innenstadt im Fokus sei, liege auch daran, dass die Projekte dem zurückgewiesenen Bericht und Antrag Attraktive Innenstadt entnommen seien. «Aber wir planen in anderen Quartieren ebenfalls Aufwertungen, gerade in Littau – denken Sie nur an die grossen Schulhaus-Projekte dort.» Zudem sei es nicht das Ziel des Stadtrats, die ganze Stadt «usezpützle».