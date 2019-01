Nur jeder zweite Mieter darf ein Auto haben: Luzerner Bauherren reduzieren Parkplätze Die Neu-Überbauung des M-Park-Areals in Ebikon ist heiss umstritten. Dabei geht es auch um die Zahl der Parkplätze. Ein Blick in die Region Luzern zeigt nun: Neubauten werden mit immer weniger Parkplätzen geplant. Wie die Mieter darauf reagieren, weiss man aber noch nicht. Robert Knobel

Für die Kunden des M-Parcs in Ebikon standen 500 Parkplätze zur Verfügung. Für die künftigen Bewohner der neuen Überbauung werden es deutlich weniger sein. (Archivbild: Dominik Wunderli)



Bis zu 340 Wohnungen will die Migros auf dem Weichle-Areal in Ebikon bauen. Dort, wo heute noch das leer stehende M-Park-Gebäude steht, soll kein Stein auf dem anderen bleiben. Zuerst muss aber am 10. Februar das Stimmvolk seinen Segen dazu geben. Die Abstimmung ist alles andere als unumstritten. CVP und SVP haben die Nein-Parole beschlossen.

Die Gründe für die ablehnende Haltung sind vielfältig. Neben der grundsätzlichen Skepsis gegenüber dem Wachstum der Gemeinde gibt es auch Kritik am konkreten Projekt der Migros. So wird etwa moniert, es seien nicht genügend Parkplätze eingeplant. Konkret sind gemäss Bebauungsplan 0,6 Parkplätze pro Wohnung vorgesehen. Längst nicht jeder Wohnungsmieter kann also ein eigenes Auto haben. Das grenze an Bevormundung, sagte etwa Silvia Illi, Co-Präsidentin des Nein-Komitees, gegenüber unserer Zeitung. Es gibt zudem Befürchtungen, wonach die künftigen Bewohner trotzdem ein Auto besitzen werden und dieses dann einfach in den benachbarten Strassen abstellen.

M-Park-Areal Ebikon:

0,6 Parkplätze pro Wohnung

Doch wie ist die Zahl von 0,6 Parkplätzen pro Wohnung überhaupt zustande gekommen? Die Antwort findet sich im Gesamtverkehrskonzept (GVK) Luzern Ost. Dieses zeigt Massnahmen auf, wie die Mobilität im Rontal trotz starkem Bevölkerungswachstum in geordnete Bahnen gelenkt werden kann. Da ein Ausbau der Strassenkapazität auf absehbare Zeit illusorisch ist, soll das Mobilitätswachstum vor allem beim ÖV und beim Langsamverkehr (Velo und Fussgänger) stattfinden.

Der Autoverkehr hingegen soll möglichst wenig wachsen. Und da jeder zusätzliche Privatparkplatz auch zusätzlichen Verkehr generiert, soll deren Zahl beschränkt werden, um den Verkehrskollaps zu verhindern. Deshalb lautet eine der Massnahmen im GVK: «Anzahl Parkfelder auf ein geringstmögliches, zweckmässiges Angebot reduzieren». Dies insbesondere in Gebieten, die gut an den ÖV angeschlossen sind. Beim Areal Weichle mit der unmittelbaren Nähe zur S-Bahn und zur Trolleybus-Linie 1 ist dies der Fall.

Mit den 0,6 Parkplätzen pro Wohnung ist das Projekt «Qube» keineswegs ein Exot in Ebikon. Auch bei der Amag-Überbauung wird mit diesem Maximalwert geplant.

Amag-Areal Ebikon:

0,6 Parkplätze pro Wohnung

Leicht höher liegt er im Neubaugebiet St. Klemens:

St. Klemens Ebikon:

0,8 Parkplätze pro Wohnung

Deutlich tiefer gehen Bauherren in der Stadt Luzern. Die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL) baut zurzeit in der Neustadt die neue Himmelrich-Siedlung mit 250 Wohnungen. Nicht einmal jede zweite dieser Wohnungen wird einen eigenen Parkplatz haben:

ABL-Siedlung Himmelrich Luzern:

0,45 Parkplätze pro Wohnung



Die ABL hat dabei auch aus früheren Erfahrungen gelernt, etwa aus der vor rund 12 Jahren fertig gestellten Tribschenstadt:

Tribschenstadt Luzern:

0,9 Parkplätze pro Wohnung



Etliche dieser Parkplätze stehen heute leer. «Würden wir die Tribschenstadt heute bauen, würden wir freiwillig auf einen Teil der Parkplätze verzichten», sagt ABL-Sprecher Benno Zgraggen.

Mattenhof Kriens:

0,7 Parkplätze pro Wohnung



Freiwillig auf Parkplätze verzichten – das tut auch die Firma Mobimo. Deren Grossüberbauung beim Bahnhof Mattenhof in Kriens wird diesen Frühling fertig gestellt. Gemäss dem Krienser Parkplatzreglement hätte die Firma im Mattenhof insgesamt 1350 Parkplätze für Bewohner, Besucher und Arbeitnehmer zur Verfügung stellen müssen. Aus Sicht der Mobimo genügen aber 800 Parkplätze für die gesamte Überbauung. Für die künftigen Bewohner stehen nun 0,7 Parkplätze pro Wohnung zur Verfügung. Grundsätzlich haben nur Mieter von grösseren Wohnungen (ab 3,5 Zimmer) Anrecht auf einen eigenen Parkplatz, die übrigen kommen bei Bedarf auf eine Warteliste.

Noch etwas weniger Parkplätze werden es auf dem Krienser Nidfeld-Areal (früherer Pilatusmarkt) sein, dessen Grossüberbauung zurzeit öffentlich aufliegt:

Nidfeld Kriens:

0,6 Parkplätze pro Wohnung



Grosszügiger war die Gemeinde Emmen beim Bebauungsplan für die Siedlungen auf dem Areal Feldbreite:

Feldbreite Emmen:

0,8 Parkplätze pro Wohnung



Mit der grossen Kelle angerührt haben die Bauherren der Überbauung Schweighof in Kriens. Dort sind die ersten von rund 600 Wohnungen bereits bezogen. Im Endausbau werden den Bewohnern rund 1000 Parkplätze zur Verfügung stehen.

Schweighof Kriens:

1,6 Parkplätze pro Wohnung



Das ist wohl Rekord bei den Neubauprojekten in der Agglomeration Luzern. Die Parkplätze wurden Anfang 2016 vom Krienser Gemeinderat bewilligt, obwohl das Verkehrskonzept für Luzern Süd schon damals eine Parkplatzreduktion für Neubauten vorsah.

Generell fällt auf: Bei bereits bewilligten oder fertig gestellten Überbauungen wie Feldbreite, Tribschenstadt oder Schweighof liegt die Parkplatzzahl höher als bei den aktuell geplanten Projekten. Noch gibt es in der Region Luzern also wenig Erfahrungswerte, wie Mieter von Grossüberbauungen reagieren, wenn nur noch 0,6 oder weniger Parkplätze pro Wohnung zur Verfügung stehen.