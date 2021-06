Abstimmung Grünes Licht für Oberkirchs Einbürgerungskommission – Ja zur Rechnung 2020 Der Oberkircher Gemeinderat kann die Gemeindeordnung anpassen und damit eine Einbürgerungskommission schaffen. Ebenso hat das Stimmvolk die Rechnung 2020 genehmigt.

Das Einbürgerungsverfahren in Oberkirch ändert sich. Symbolbild: Keystone (Christian Beutler)

(lf) Die Rechnung 2020 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Oberkirchs mit einer klarer Mehrheit (2'115 Ja- zu 63 Nein-Stimmen) angenommen. Das war auch zu erwarten, schliesslich schloss sie mit einem Plus von 3,17 Millionen Franken ab.

Die zweite Abstimmungsvorlage beinhaltete die Teilrevision der Gemeindeordnung. Diese wurde vor 14 Jahren erlassen und regelt alle wichtigen organisatorischen Fragen. Damit eine Einbürgerungskommission geschaffen werden kann, muss die Gemeindeordnung entsprechend angepasst werden. Hierfür hat das Stimmvolk nun grünes Licht gegeben: Bei einer Stimmbeteiligung von rund 66 Prozent stimmten 78,53 Prozent Ja, 21,47 Prozent Nein.

So wird die Einbürgerungskommission künftig organisiert

Bislang war die Gemeindeversammlung für die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an ausländische Gesuchsstellerinnen und Gesuchssteller zuständig. Warum das künftig anders geregelt werden soll, erklärt der Gemeinderat so: «Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass dieses Verfahren sehr aufwändig ist und viel Zeit in Anspruch nimmt. Für die Gesuchstellenden bedeutet dies lange Wartezeiten.» Somit hätten die zeitlichen Vorgaben des Kantons nicht mehr eingehalten werden können. Verschärft wurde die Situation durch die Pandemie, da letztes Jahr keine Gemeindeversammlungen mehr durchgeführt und somit auch keine Einbürgerungsgesuche behandelt werden konnten. Denn die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts ist mit einer Urnenabstimmung rechtlich nicht zulässig.

Mit der Einführung einer Einbürgerungskommission, die per 2022 ihre Arbeit aufnehmen soll, will der Gemeinderat die Verfahrensdauer für die Gesuchstellenden verkürzen und «ein verfassungsrechtlich einheitliches Verfahren zu einem Sachentscheid ohne politische Einflussnahme garantieren». Vier Mitglieder der Einbürgerungskommission sollen an der Gemeindeversammlung am 29. November 2021 gewählt werden. Dabei soll pro organisierte Partei (CVP, FDP, Nachhaltiges Oberkirch, SVP) eine Person Einsitz nehmen. Den fünften Sitz nimmt jeweils der Gemeindepräsident oder die Gemeindepräsidentin als Vorsitzender respektive Vorsitzende ein. Die erste Amtsperiode dauert vom 1. Januar 2022 bis 31. August 2024, danach werden die frei wählbaren Mitglieder der Kommission alle vier Jahre von der Gemeindeversammlung gewählt.