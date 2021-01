Oberkirch Unbekannte zünden Waldsofa im Haselwartwald an – Polizei sucht Zeugen Im Haselwartwald haben Unbekannte einen Brand gelegt. Das Feuer hat die Anlage einer Spielgruppe aus Oberkirch komplett zerstört.

Das Waldsofa im Haselwartwald wurde vom Feuer komplett zerstört. Bild: Luzerner Polizei

(zim) In der Zeit vom Freitag, 11 Uhr, bis Samstag, 14 Uhr, (8./9. Januar) haben Unbekannte im Haselwartwald ein Waldsofa einer Waldspielgruppe von Oberkirch in Brand gesetzt. Wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Dienstag mitteilte, wurde die Anlage komplett zerstört.

Das Waldsofa diente der Spielgruppe als Aufenthaltsort im Wald und hat den Kindern Schutz vor Wind und Wetter geboten.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche im besagten Zeitraum auffällige Beobachtungen im Haselwartwald gemacht haben. Hinweise sind direkt an die Polizei, Telefon 041 248 81 17, erbeten.