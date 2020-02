Interview Oberster Luzerner Jäger: «Neues Gesetz sagt Ja zur Jagd und schränkt sie nicht unnötig ein» Am Surseer Fäälimärt ist das neue Jagdgesetz ein heisses Thema. Peter Küenzi, höchster Jäger des Kantons, verteidigt die Vorlage.

13 Bilder 13 Bilder Am Fäälimärt treffen sich Jägerinnen und Jäger aus der ganzen Schweiz. Philipp Schmidli, Sursee, 18. Februar 2020

Auf 2021 tritt Peter Küenzi (61) als Präsident des Verbandes Revierjagd Luzern nach sechs Jahren in dieser Funktion zurück. Am Rande des Fäälimärts in Sursee verriet er, was ihn aktuell stark absorbiert. Und er erklärt auch, warum die Jägerschaft an der diesjährigen Luga präsent ist.

Peter Küenzi, Präsident der Revierjagd Luzern, am Fäälimärt in der Stadthalle Sursee. Bild: Philipp Schmidli, 18. Februar 2020

Einmal mehr sind rund 1500 Besucher am Fäälimärt. Welches Thema beschäftigt die Jäger in diesem Jahr speziell?

Peter Küenzi: Es ist immer wieder ein tolles Gefühl, dass so viele Jäger «ihren» Sonntag in Sursee verbringen. Sicherlich ist die Teilrevision des Jagdgesetzes auf Bundesebene ein wichtiges Thema. Hierfür ist das Referendum zu Stande gekommen – und dies relativ schnell sowie mit einer grossen Anzahl Unterschriften.

Die Rede ist von etwa 65'000 Unterschriften, 50'000 wären nötig gewesen. Macht das Ihnen Angst?

Angst nicht; ich bin aber sehr gespannt, wie das Schweizer Volk am 17. Mai entscheidet. Für mich ist aber klar: Das 40-jährige Gesetz wird den heutigen Anforderungen an Natur- und Tierschutz nicht mehr gerecht.

Bundesrat und Parlament hiessen die Vorlage gut. Umweltverbände bekämpfen sie. Tierschützer reden gar von einer «missratenen» Vorlage. Es wird moniert, das neue Gesetz schwäche den Schutz gefährdeter Arten.

Die Bestände geschützter Arten, insbesondere Wolf, Biber, Luchs, Graureiher oder Höckerschwäne haben sich in den letzten Jahren stark vermehrt. Dies führt immer öfter zu Konflikten mit der Landwirtschaft und der Fischerei.

Heisst das: Man muss diese Bestände reduzieren?

Die Wildtierbestände dürfen im neuen Gesetz keinesfalls gefährdet werden. Und das passiert auch nicht. Im Gegenteil: Mit der jetzigen Vorlage stärkt man Natur- und Tierschutz.

Glaubt man den Gegnern, hat das Parlament ein «Abschussgesetz» beschlossen.

Das neue Gesetz sagt Ja zur Jagd und schränkt sie nicht unnötig ein. Nehmen wir als Beispiel den Wolf: Dieser wird nicht einfach abgeschossen. Allerdings ist es wichtig, Tierbestände zu regulieren. Stellt man zu viele Rehe oder Hirsche fest, auch verbunden mit zunehmenden Forstschäden, nimmt man uns Jäger ebenfalls in die Pflicht. In der Jagdausbildung wird schweizweit bezüglich Tier und Landschaft eine fortschrittliche Auffassung vermittelt – und von den Jägern grösstmöglich gelebt. Davon bin ich überzeugt.

Bei einer Ablehnung des Gesetzes erhoffen sich die Gegner vom neu zusammengesetzten «grüneren» Parlament, dass der Artenschutz angegangen werde. Dies sei bei der vorliegenden Revision verpasst worden, monieren sie.

Nochmals: Ich bin mir sicher, der Bürger stimmt über ein fortschrittliches und Sicherheit bietendes Gesetz ab. Und wir werden die Zeit bis zur Abstimmung für unsere Argumente nützen und versuchen – wie unsere Gegner natürlich auch – aufzuklären und zu punkten.

Was ist konkret geplant?

Wir wollen schnell starten. Es muss uns gelingen, speziell Frauen zu überzeugen. Sie stimmen tendenziell «grüner» und stehen solchen Vorlagen deshalb oft kritischer gegenüber. Weiter wollen wir uns auch geografisch fokussieren und setzen dabei auf die bevölkerungsreichsten Kantone im Mittelland. Wenn das Gesetz angenommen wird, wartet mit der Ausarbeitung der Verordnung eine weitere, grosse Herausforderung.

Beim neuen Jagdgesetz redet man von Wolf, Biber oder Höckerschwänen. Wie präsentiert sich die aktuelle Situation bei Reh, Hirsch oder Fuchs?

Die Population hat vor allem im Bereich Rotwild zugenommen. Im Kanton Luzern hat die Jägerschaft die Regulation allerdings gut im Griff.

Bezüglich eines möglichen Imports der afrikanischen Schweinepest probt der Kanton Luzern den Ernstfall. Inwieweit betrifft dieses Thema auch die Jäger?

Die Jägerei würde in einem solchen Fall bei Wildschweinen tangiert. Die Jagdverwaltung sensibilisiert dieses Thema aber immer wieder bei der Jägerschaft, der Landwirtschaft und den Schweinezüchtern. Dieses Thema wird im Kanton gemeinsam angegangen, wie das Simulieren des Ernstfalls zeigt.

An der Luga 2020 will sich die Jägerschaft den Besuchern in vielfältiger Weise präsentieren. Was bezweckt die Revierjagd Luzern mit diesem Gang an die Öffentlichkeit?

Mit diesem Event wollen wir bei der nichtjagenden Bevölkerung für unsere Tätigkeit mehr Verständnis abholen. Die eigentliche Jagdtätigkeit beschränkt sich auf 40 bis 60 Prozent. Der Rest fällt für das Hegen und Pflegen der Natur, dem Schutz des Wildes und der Natur sowie der Öffentlichkeitsarbeit an.

Was erwartet den Besucher?

Viel Interessantes und Lehrreiches: Erwachsene und Kinder können beispielsweise eine Jagdprüfung machen. Zweimal täglich wird eine Arbeit – sprich Nachsuche – mit dem Hund gezeigt. Oder es wird zum Beispiel live demonstriert, wie Rehkitz gerettet werden, wenn der Bauer in den Monaten Mai und Juni mit dem Mähen beginnt.

Gestern haben Sie die Jägerschaft über Ihren Rücktritt auf die GV 2021 informiert. Weiss man schon, wer der neue Präsident wird?

Mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin – es könnte ja auch mal eine Jägerin sein – ist noch nicht bekannt. Wir werden nun das Fenster öffnen. Interessierte Personen können sich melden. Gleichzeitig tauschen wir uns im Vorstand aus und gehen auf mögliche Kandidaten proaktiv zu. Ich gehe davon aus, dass im April die Wahl stattfindet und der Name dann öffentlich wird.