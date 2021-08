Obstbau Frost und Hagel: Zwetschgenernte in der Zentralschweiz bricht ein Diesen Sommer werden in der Zentralschweiz weniger Zwetschgen gepflückt als in vergangenen Jahren. Das Erntevolumen bricht im Vergleich zum Vorjahr um 62 Prozent ein.

Mitte August hätten Obstbäuerinnen und Obstbauern eigentlich viel zu tun. Während zahlreiche Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer die letzten Tage der Sommerferien geniessen, wäre man in einigen Landwirtschaftsbetrieben tagelang mit der Zwetschgenernte beschäftigt. Wäre.

Die Zwetschgenernte fällt dieses Jahr weniger ergiebig aus als auch schon. Bild: Nadia Schärli (11. August 2021)

Denn dieser Tage gibt es deutlich weniger Zwetschgen zu pflücken als beispielsweise 2020. Der Schweizer Obstverband geht für die Kantone Luzern, Schwyz und Zug dieses Jahr von einer Ernte von 88 Tonnen aus, im Vorjahr waren es deren 232. Das entspricht einem Einbruch von 62 Prozent.

Dazu haben laut Christian Schönbächler, Mediensprecher des Schweizer Obstverbands, zwei Umstände beigetragen. Sowohl Frost als auch Hagel hätten zu massiven Schäden an den Kulturen geführt. Für Konrad Stocker, Produzentenvertreter der Zentralschweiz, sind die kühlen April-Tage ein grösserer Faktor: «Hagel ist lediglich lokal aufgetreten.»

Konrad Stocker beim Ernten seiner Zwetschgen.

Bild: Nadia Schärli (11. August 2021)

Immerhin seien die Ernteausfälle in der Zentralschweiz nicht so gross wie im Frostjahr 2017 und der wirtschaftliche Schaden für die Landwirtschaftsbetriebe würde sich in Grenzen halten, sagt Stocker. Denn Zwetschgenanbau macht hier nur einen kleinen Teil des Geschäfts aus.

Auf so vielen Hektaren werden Zwetschgen angebaut Luzern: 11,9 Schwyz: 3,3 Zug: 5,3 Total Schweiz: 298,6

So klein die Ernte dieses Jahr in der Zentralschweiz ausfallen wird, so hoch wird dafür die Qualität der Früchte sein. Denn Stocker sagt: «Das warme Wetter in diesen Tagen ist gut für die Zwetschgen.»

Klein aber fein: die diesjährige Zentralschweizer Zwetschgenernte. Bild: Nadia Schärli (11. August 2021)

Ganze Schweiz stark betroffen



Wie in der Zentralschweiz rechnet der Schweizer Obstverband auch im Rest des Landes mit massiven Ernteausfällen. Wurden vergangenes Jahr schweizweit noch 4360 Tonnen Zwetschgen gepflückt, werden es dieses Jahr voraussichtlich 1990 Tonnen sein. Das sind bloss 100 Tonnen mehr als im Frostjahr 2017. Regional werden Ernten diesen Sommer noch kleiner ausfallen als damals. So zum Beispiel in der Nordwestschweiz um Basel, Solothurn und im Aargau. Prozentual am wenigsten Ausfälle erwartet der Obstverband für das Wallis und die Ostschweiz.

Ob diesen Aussichten stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die Ernteausfälle für die Konsumentinnen und Konsumenten haben werden. Werden die Zwetschgenpreise steigen? Beim Schweizer Obstverband heisst es dazu:

«Produzentenseitig rechnen wir mit stabilen Preisen, die fehlenden Mengen werden mit Importen gedeckt.»