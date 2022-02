Obwalden 16-Jähriger flüchtet mit nicht eingelöstem Auto vor Polizeikontrolle Ein jugendlicher Lenker hat das Haltezeichen einer Patrouille der Kantonspolizei Obwalden in Sachseln missachtet und flüchtete daraufhin. Er verursachte unterwegs eine Kollision und fuhr mit dem beschädigten Fahrzeug weiter.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Obwalden beabsichtigte am Sonntagmorgen um 3 Uhr in Sachseln einen Personenwagen ohne Kontrollschilder anzuhalten. Der 16-jährige Lenker wich der Kontrolle aus und flüchtete, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Unterwegs befuhr er eine Verzweigung zu schnell, sodass das Auto auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit dem Randstein kollidierte.

Mit beschädigtem Pneu fuhr der junge Mann aus dem Kanton Obwalden noch bis zu einem Festanlass von Kollegen. Die Polizeipatrouille konnte das Fahrzeug dort auffinden, worauf mehrere Personen zu Fuss flüchteten. Polizeihund Quandos fand einen der Flüchtigen hinter einem Baum versteckt vor.

In der Folge wurde der flüchtige Autolenker ermittelt und später zuhause angetroffen. Der verwendete Personenwagen war nicht eingelöst und nicht versichert. Der Vorfall wird an die Jugendanwaltschaft Obwalden rapportiert.