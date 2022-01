Obwalden Die CSP Giswil stellt ihre vier Kantonsrat-Kandidierenden vor Der amtierende Kantonsrat Daniel Windisch hegt Ambitionen auf seine Wiederwahl. Die drei weiteren Kandidierenden legen ihren Schwerpunkt auf zukünftige Generationen.

Die Kandidierenden (von links): Daniel Windisch, Susanna Burch-Burri, Cornelia Kiser-Fanger, Ueli Zahnder Bild: pd

Für den CSP-Sitz Giswil stehen vier Kandidierende im Rennen, vermeldet die Partei in einer Mitteilung. Daniel Windisch, der bisherige Kantonsrat, stelle sich «mit grossem Engagement zur Wiederwahl». Er arbeitete in den letzten drei Jahren unter anderem in der Covid-19-Kommission und in der Kommission zum Krankenversicherungsgesetz mit. Der 32-Jährige übernahm im letzten Jahr das Präsidium einer Kommission und überwies eine als dringlich klassifizierte Motion. «Die Tätigkeit als Kantonsrat bereitet dem selbstständigen Geschäftsführer eines Veranstaltungstechnikbetriebs viel Freude», so die Mitteilung.

Auch Susanna Burch-Burri, verheiratet und Mutter zweier erwachsener Kinder, hat Ambitionen auf das Amt als Kantonsrätin. Die 52-jährige Lehrerin für technisches und textiles Gestalten will sich für eine fundierte Ausbildung der Kinder und Jugendlichen einsetzen, zu der auch Kreativität und handwerkliches Tun dazugehören.

Ebenfalls einen Schwerpunkt auf Familienpolitik will die 48-jährige Treuhänderin und dreifache Mutter Cornelia Kiser-Fanger legen. Sie hilft beispielsweise in der Ponyspielgruppe mit und setzt sich in der Politik für gerechte Steuern ein.

Ueli Zahner, 42-jähriger Familienvater, Fachlehrer an der Oberstufe und selbstständiger Handwerker, kümmert sich um eine gute Lebensqualität für Jung und Alt. «Auch künftige Generationen sollen die einzigartige Natur Obwaldens geniessen dürfen», heisst es in der Medienmitteilung. (se)