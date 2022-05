Obwalden Präsidentenwechsel bei der FDP Sachseln Die FDP-Ortspartei hat neu eine Präsidentin: Marian Orlando übernimmt das Amt von Patrick Flühmann.

Marian Orlando ist die neue Präsidentin der FDP Sachseln. Sie ist am Donnerstag an der Parteiversammlung gewählt worden. Orlando folgt auf Patrick Flühmann, der das Amt nach rund sechs Jahren abgibt.

Marian Orlando. Bild: PD

Die neue Präsidentin Marian Orlando ist seit Jahren politisch aktiv. Sie hatte bei den Wahlen im März auch für den Kantonsrat kandidiert, wurde jedoch nicht gewählt. Die Partei bezeichnet sie in einer Mitteilung als engagiert und entschlossen. Ihr oberstes politisches Ziel sei die Erhaltung der Arbeitsplätze im Kanton. Sie sei davon überzeugt, dass künftige Arbeitsplätze vor allem in den Bereichen der Nachhaltigkeit boomen werden. Künftig will sich Orlando für die Optimierung der Lebensqualität einsetzen.

Zudem setzt sich die Präsidentin für mehr Chancengleichheit in der Bildung und Fairness in der Gesellschaft ein. Dafür möchte sie Frauen Plattformen bieten und diese ermutigen, auch ausserhalb der Familie Verantwortung zu übernehmen. (dj)