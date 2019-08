Obwalden zahlt mehr an Zahnuntersuchungen von Schulkindern

Der Kanton Obwalden erhöht seinen Beitrag an die Zahnkontrollen von Schulkindern. Er investiere jährlich zusätzliche 25'000 Franken in die Gesunderhaltung der Zähne der Kinder, teilte der Regierungsrat am Montag mit.