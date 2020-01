Öffentliche Auflage für den Bebauungsplan Sagenmatt in Ebikon Der Bebauungsplan Sagenmatt liegt während 30 Tagen öffentlich auf. Geplant ist eine Überbauung auf dem Gelände des ehemaligen Amag Autozentrums in Ebikon.

Auf dem ehemaligen Amag-Gelände in Ebikon an der Luzernerstrasse ist eine Überbauung mit 260 Wohnungen geplant. Bauherrin ist Moyreal, eine Amag-Tochter. Der Bebauungsplan Sagenmatt liegt vom 6. Januar bis am 4. Februar 2020, bei der Gemeinde Ebikon, öffentlich auf. Die Architekten: Schärli AG und Meyer Gadient Architekten, beide aus Luzern.

Visualisierung des Projekts Sagenmatt Ebikon. Visualisierung: PD/Nightnurse Images

Die Sagenmatt-Überbauung soll neben 260 Miet- und Eigentumswohnungen, auch Arbeits- und Dienstleistungsflächen zur Verfügung stellen. Die Überbauung soll einen naturnahen Charakter aufweisen und der Mühlebach wird renaturiert. «Die Überbauung soll ein ökologisches Vorzeigeprojekt werden», steht in der Mitteilung.

Verschiedene Mobilitätsangebote sollen die Wohnungen schmackhaft machen und ein grosses Verkehrsaufkommen verhindern.

Bis die Überbauung Sagenmatt vom Ebikoner Stimmvolk gutgeheissen wird, soll das leerstehende Areal von Vereinen und von dorfansässigen Unternehmen zwischengenutzt werden, so Hans Peter Bienz, Gemeinderat und Vorsteher des Ressorts Planung & Bau.