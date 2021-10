Endausbau der Doppelspur Bahnersatz zwischen Luzern–Luzern Allmend/Messe vom 18. Oktober bis 14. November Infolge des Endausbaus der Doppelspur der Zentralbahn wird die Strecke Luzern–Luzern Allmend/Messe vom 18. Oktober bis 14. November 2021 für den Bahnverkehr gesperrt. Es verkehren Bahnersatzbusse.

Die Doppelspur im Bahnhof Luzern zwischen Langensandbrücke und Bahnhofperron ist Voraussetzung für die Einführung der S41 sowie für weitere Angebotsschritte. Wie die Zentralbahn AG in einer Medienmitteilung schreibt, wird die Strecke Luzern–Luzern Allmend/Messe infolge des Endausbaus der Doppelspur vom 18. Oktober bis 14. November für den Bahnverkehr gesperrt.

Zwischen Luzern und Luzern Allmend/Messe verkehren Bahnersatzbusse. Ab Luzern verkehren die Busse im 10-Minuten-Takt von 5.45 bis 21.45 Uhr. Davor und danach fahren die Busse im 15- bis 20-Minuten-Takt. Die Busse verkehren ab und zur Kante Y. Diese befindet sich rechts des Hauptausgangs des Bahnhofs Luzern. Ab Luzern Allmend/Messe verkehren die Busse im 10-Minuten-Takt von 6.20 bis 22.00 Uhr. Davor und danach fahren die Busse im 15- bis 20-Minuten-Takt. Die Busse verkehren ab und zur Eventkante C beim Kreisel vor der Messe Luzern.

Aufgrund der Verkehrslage – insbesondere während Hauptverkehrszeiten am Morgen und am Abend – werden die Reisenden gebeten, mehr Reisezeit einzurechnen. Aus Platzgründen können in den Bussen keine Fahrräder transportiert werden. Die aktuellen Abfahrtszeiten sind unter sbb.ch abrufbar. Weitere Informationen auf zentralbahn.ch. (pw)