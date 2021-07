Öffentlicher Verkehr Der Verband Luzerner Gemeinden stützt die Stadt Luzern: Sie müsse im VVL-Verbundrat vertreten bleiben Der Regierungsrat will die Stadt Luzern aus dem Verkehrsverbund Luzern ausschliessen. Nun erhält der Stadtrat überraschend Unterstützung vom Verband Luzerner Gemeinden: Auch er kritisiert die Reform des Verkehrsverbunds.

Ein Bus der Verkehrsbetriebe Luzern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 22. Juni 2020)

Für den Verkehrsverbund Luzern (VVL), der mit öffentlichen Geldern den Verkehr des Kantons plant und finanziert, sollen bald neue Regeln gelten: Der Regierungsrat plant, den VVL-Verbundrat per Verordnung zu reformieren. Wer im künftig siebenköpfigen Gremium seinen Einsitz halten will, muss strengeren Voraussetzungen genügen. Namentlich dürfen die Verbundräte nicht mehr mit einem Transportunternehmen verbandelt sein, das Gelder vom VVL bezieht.

Da die Stadt Luzern Alleineignerin der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) ist, würde dies faktisch einen Ausschluss des Luzerner Stadtrates aus dem Verbundrat bedeuten. Der Stadtrat hat sich denn auch bereits kritisch zur VVL-Reform geäussert; er nannte den geplanten Schritt «inakzeptabel». Jetzt regt sich aber auch von anderer Seite Kritik: Der Verband Luzerner Gemeinden stellt sich in seiner Vernehmlassungsantwort hinter die Stadt Luzern. Das ist insofern überraschend, als die Stadt gar keine VLG-Mitgliedgemeinde mehr ist.

Grösste Gemeinde müsse vertreten bleiben

In seinem Schreiben schliesst sich der VLG in vielen Punkten der Argumentation des Stadtrates an. Es könne nicht sein, dass «die grösste Gemeinde des Kantons, die rund einen Fünftel der Bewohnerinnen und Bewohner einschliesst und wo ebenfalls ein Grossteil des Orts- und Regionalverkehrs stattfindet, von vornherein aus diesem strategischen Führungsgremium des öffentlichen Verkehrs ausgeschlossen» werde.

Der Regierungsrat plant, sowohl den Einsitz von Stadträten als auch von Personen in leitenden Verwaltungsfunktionen auszuschliessen. Der VLG hingegen kann sich eine Vertretung durch Stadträte selbst, aber auch eine Delegation dieser Aufgabe vorstellen. «Welche Form des Einsitzes die beste ist, darüber massen wir uns keine Meinung an», sagt VLG-Präsidentin und Malterser Gemeindepräsidentin Sibylle Boos-Braun (FDP) auf Anfrage. «Wichtig ist aber, dass einer der vier Gemeindesitze der Stadt Luzern zukommt.» Die restlichen drei Sitze werden vom Kanton gestellt.

Sibylle Boos moniert, dass die Reform vier Ausschlusskriterien in die Verordnung schreiben will, die direkt auf die Stadt Luzern gemünzt seien.

«Da könnte man ja gleich schreiben:

‹Die Stadt Luzern darf nicht mehr mitmachen›.»

Hier müsse eine pragmatische Lösung gesucht werden, die nicht auf Stufe der Gesetzgebung angesiedelt ist. Das Problem könne auch mit klaren Offenlegungspflichten, präzisierten Leistungsaufträgen sowie Mandatsverträgen gelöst werden.

VVL-Verbundrat soll politisches Gremium bleiben

Der VLG ist wie die Stadt Luzern der Meinung, dass der Verbundrat ein politisches Gremium bleiben soll. «Dem Verbundrat müssen weiterhin vier klar definierte Gemeindevertreter angehören», findet Sibylle Boos. Er könne nicht zu einem reinen Expertengremium werden, wie das der Kanton vorschlägt. «Unter unseren 384 Gemeinderätinnen und Gemeinderäten werden sich genügend qualifizierte Personen finden lassen», so Boos. Eine politische Verankerung der Gemeinden und auch der Stadt Luzern im VVL sei wichtig; «ansonsten verschieben sich die Probleme nur».

Der Verband Luzerner Gemeinden orientiert sich in seiner Stellungnahme stark an einem externen Rechtsgutachten, das die Aufsichts- und Kontrollkommission des Luzerner Kantonsrats (AKK) in Auftrag gegeben hatte. Dieses wurde Mitte Juni veröffentlicht. Gutachter Roland Müller kommt darin zum Schluss, dass eine Vertretung der Stadt Luzern im VVL «nachvollziehbar» sei. Einen Ausschluss des Stadtrats empfiehlt er nicht. «Das Gutachten kommt zum Schluss, dass die bestehende Gesetzgebung im Grundsatz belassen werden kann», so Boos. «Dieser Einschätzung folgt der Verband.»