öffentlicher verkehr Hindernisfreie Bushaltestellen: Es harzt mit dem Umbau in Kriens Bis 2026 wird die Stadt voraussichtlich gerade mal sechs bis sieben Haltekanten umbauen. Eine Rolle spielen die Finanzen. Längerfristig kommen Kosten in Millionenhöhe auf Kriens zu.

Ein Bus unterwegs im Krienser Kuonimatt-Quartier.

Bild: Dominik Wunderli (14. August 2019)

Eigentlich sieht das nationale Behindertengleichstellungsgesetz vor, dass bis 2023 Bushaltestellen grundsätzlich hindernisfrei sein sollten. Die Umsetzung dürfte jedoch vielerorts um einiges länger dauern. So hat die Stadt Luzern 2019 einen Kredit beschlossen, um vorerst bis 2029 insgesamt 73 Bushaltekanten umzubauen (eine Haltestelle enthält in der Regel zwei Haltekanten; je eine pro Fahrtrichtung). Damit ist es aber noch nicht getan, denn insgesamt existieren in Luzern rund 175 Bushaltekanten, wie der Website der Stadt zu entnehmen ist.

Noch langsamer ist Kriens unterwegs. Dort müssten 64 Haltekanten auf Gemeinde- und Privatstrassen durch die Stadt umgebaut werden. Konkret müssen diese auf 22 Zentimeter erhöht werden, damit der Einstieg in den Bus mit dem Rollstuhl möglich wird. Bis 2026 werde das voraussichtlich erst bei sechs bis sieben Haltekanten der Fall sein, wie der Stadtrat in seiner Antwort auf eine SP-Interpellation schreibt. Er begründet dies mit den «räumlichen und topografischen Verhältnissen» einzelner Bushaltestellen sowie der aufgrund der knappen Finanzen bekannterweise «begrenzten Investitionsfähigkeit der Stadt Kriens».

Kosten von insgesamt mindestens acht Millionen Franken

Bis wann Kriens welche Bushaltestellen sanieren will, soll die Massnahmenplanung zum Gesamtverkehrskonzept aufzeigen, «welche dem Einwohnerrat zur Kenntnis gebracht wird». Gemäss den Erfahrungen des Verkehrsverbunds Luzern (VVL) sei im Schnitt mit Kosten von 125'000 bis 200'000 Franken pro zu sanierende Haltekante zu rechnen, schreibt der Krienser Stadtrat. Die Stadt Luzern rechnete im Kredit von 2019 gar mit 300'000 Franken. Geht man vom tiefsten Betrag aus, also 125'000 Franken pro Haltekante, ergäbe dies für Kriens Sanierungskosten von insgesamt acht Millionen Franken. Das wäre immer noch nicht ganz einfach zu stemmen für die Stadt. Denn deren Finanzstrategie sieht vor, das Investitionen aufgrund der hohen Verschuldung stark beschränkt werden müssen. Hinzu kommt, dass auch im Schulbereich viele Investitionen anstehen.

Bei der Beurteilung, ob und wann eine Haltestelle umgebaut werden soll, orientiert sich Kriens, wie bereits die Stadt Luzern, an einer Methode des Kantons Bern. Grob gesagt spielt es vor allem eine Rolle, wie stark eine Haltestelle frequentiert ist, ob sich in der Nähe Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung befinden und ob sie einen Umsteigeknoten darstellt. Auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis soll beachtet werden, schreibt der Stadtrat. «Liegen Bushaltestellen nach Kurven, Einmündungen oder im Bereich von Gebäudezufahrten, sind zum Teil grosse Investitionen notwendig.»

Fünf Haltestellen gelten bis jetzt als hindernisfrei

Für die Sanierung der Bushaltestellen der Linie 1, die auf Kantonsstrassen verkehrt, ist der Kanton Luzern zuständig. Die Arbeiten seien im Rahmen kantonaler Strassenumbauprojekte zwischen 2022 bis 2025 geplant. Bereits als hindernisfrei gelten in Kriens fünf Haltekanten: Kupferhammer in Richtung Kriens sowie jene beiden bei den Haltestellen Lauerzweg und Bahnhof Mattenhof.