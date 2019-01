Kommentar Öffnungszeiten der Luzerner Geschäfte: Lockerung der Ladenschlusszeiten ist überfällig Politreporter Lukas Nussbaumer sagt in seinem Kommentar, weshalb der vierte Versuch, die Luzerner Ladenöffnungszeiten zu lockern, erfolgreich sein könnte. Lukas Nussbaumer

Lukas Nussbaumer. (Bild: Pius Amrein, 11. April 2017)

Die Läden im Kanton Luzern sollen während der Woche neu bis um 19 Uhr und am Samstag bis um 17 offen haben. Dafür soll einer der beiden Abendverkäufe wegfallen. Auf diesen Kompromiss haben sich die Detaillisten und Gewerkschaften mit den Parteien geeinigt.

Das restriktivste Ladenschlussgesetz der Schweiz würde demnach in etwa auf das Niveau der Kantone Zug und Uri gehievt, den anderen Zentralschweizer Kantonen, die noch ein Ladenschlussgesetz kennen. In Schwyz sowie Ob- und Nidwalden können Geschäftsbesitzer ihre Läden bis um 23 Uhr offen halten.

Luzerner Läden sollen also während der Woche eine halbe Stunde und am Samstag eine ganze Stunde länger offen haben dürfen. Das scheint ein kleiner Schritt zu sein. Für Luzern aber wäre es ein grosser. Schliesslich scheiterten vor dem Volk sowohl moderate als auch komplette Gesetzeslockerungen – in drei Abstimmungen und teils hochkant.

Eine massive Ausdehnung der Öffnungszeiten wäre vor diesem Hintergrund chancenlos. Die nun vorgeschlagene moderate Lösung ist deshalb der richtige Weg. Zumal sie von den Sozialpartnern erarbeitet wurde und den Zuspruch aller im Luzerner Kantonsrat vertretenen Parteien findet.

Möglich ist, die Gesetzesanpassung mit dem Referendum zu bekämpfen. Damit liebäugeln Kreise, die lieber eine markante Lockerung hätten. Sie sollten sich jedoch vor Augen führen, dass der vorliegende Kompromiss auch für sie eine Verbesserung darstellt. Ausserdem: Vor dem Volk hätte eine moderate Anpassung gute Chancen. Schliesslich stehen alle relevanten Politkräfte, Verbände und Organisationen hinter der überfälligen, leichten Ausweitung der Öffnungszeiten.