ÖV-Bericht Alte Forderung neu aufgelegt: Das Hitzkirchertal fordert Busverbindungen in den Kanton Aargau Vor zehn Jahren kam eine Studie zum Schluss, dass kantonsübergreifende ÖV-Verbindungen nicht rentieren. Nun habe sich die Ausgangslage geändert, sagen drei Luzerner Gemeinden.

Hitzkirch ist mit dem ÖV-Angebot nur teilweise zufrieden. Das wird aus der Vernehmlassungsantwort zum neuen ÖV-Bericht des Kantons Luzern klar. Dort fordert die Gemeinde unter anderem den Viertelstundentakt für die Seetalbahn sowie Mobilitätszentralen. Aufhorchen lässt insbesondere der Wunsch nach Busverbindungen in den Kanton Aargau, konkret nach Muri im Freiamt sowie nach Fahrwangen und Meisterschwanden.

Die Gemeinde Hitzkirch fordert Busanschluss an den Kanton Aargau. Bild: Boris Bürgisser (Hitzkirch, 10. September 2020)

Diese Idee wurde vor zehn Jahren bereits geprüft – und wegen zu hoher Kosten verworfen. Als Alternative wurde das Mitfahrsystem Taxito lanciert, das seit Juni 2021 in Betrieb ist. Warum also setzt Hitzkirch die Busverbindungen wieder auf die politische Agenda? «Seither hat sich einiges geändert bezüglich der Nachfrage und des ökologischen Bewusstseins der Bevölkerung», sagt Gemeinderat Lukas Elmiger (Mitte) auf Anfrage. «Viele würden den ÖV benutzen, sofern es das Angebot gäbe.» Es kämen immer wieder entsprechende Anfragen und Vorstösse aus der Bevölkerung.

Anschluss an den Grossraum Zürich

Zudem wachse die Bevölkerung des Hitzkirchertals. «Wir müssen deshalb in die Zukunft schauen», sagt Elmiger. ÖV-Verbindungen nach Muri und damit in Richtung des Metropolitanraums Zürich würden sich anbieten. Eine bessere Anbindung an Muri mache auch wegen des dortigen Spitals sowie aufgrund von Arbeitsplätzen und Lehrstellen Sinn. Ebenfalls eine Rolle spielt der Lindenberg, der ein Naherholungsgebiet ist. «Jetzt im Winter sind die höheren Lagen, zum Beispiel im Ortsteil Müswangen, sehr attraktiv. Nach dem Motto ‹Oben blau, unten grau›.» Beliebt seien Langlauf, Wandern oder Spazieren-Gehen. «Es gibt aber zunehmend grosse Engpässe mit den Parkierungsmöglichkeiten für die Autos.» Damit hätten auch die benachbarte Aargauer Gemeinde Beinwil und die Alpwirtschaft Horben zu kämpfen. «Ein attraktiver ÖV könnte mithelfen, die Situation zu entschärfen», so Elmiger.

Die Gemeinden Aesch und Schongau unterstützen die Forderung aus Hitzkirch, wie sie auf Anfrage mitteilen. Insbesondere, weil viele Jugendliche aus den beiden Gemeinden eine Lehre im benachbarten Aargau absolvieren. Taxito sehe man als Unterstützung, es vermöge den öffentlichen Verkehr aber nicht zu ersetzen.

Zurückhaltung beim Verkehrsverbund Luzern

Beim Verkehrsverbund Luzern (VVL), der für die Planung und Finanzierung des ÖV im Kanton Luzern zuständig ist, gibt es aktuell keine Pläne für Busverbindungen vom Hitzkirchertal in den Aargau. In der Studie von 2012 ist man laut Mediensprecher Romeo Degiacomi zum Schluss gekommen, dass der Individualverkehr auf diesen Querverbindungen Richtung Muri und Wohlen konkurrenzlos schnell sei. Degiacomi:

«Die Abklärungen zeigten damals, dass für eine grenzüberschreitende Buslinie keine ausreichenden Nachfragepotenziale vorhanden sind.»

Aufgrund dieser Resultate sei 2018 auf eine erneute Prüfung von kantonsübergreifenden Buslinien verzichtet worden. Damals wurde die Buserschliessung untersucht und darauf basierend im Dezember 2019 das Angebot auf allen bestehenden Seetaler Buslinien ausgebaut.

Kantonsübergreifende Linien würden laut Degiacomi eine neue separate Detailplanung mit einer Potenzialanalyse nötig machen, «unter engem Einbezug des Regionalen Entwicklungsträgers Idee Seetal, den Gemeinden, dem Kanton Aargau und den Transportunternehmen». Das Anliegen der Gemeinde Hitzkirch werde nun im Rahmen der Vernehmlassung zum ÖV-Bericht beraten. Degiacomi weist darauf hin, dass der Bericht im Seetal ab 2024 verbesserte Busverbindungen am Wochenende vorsehe sowie eine Ausdehnung des Angebots des Trans-Seetal-Express zwischen Hochdorf und Rotkreuz am Nachmittag und abends.