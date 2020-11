ÖV-Debakel: Verkehrsverbund Luzern und das Bundesamt für Verkehr reichen Strafanzeige gegen VBL ein Das BAV und der VVL erstatten Strafanzeige gegen die Verkehrsbetriebe Luzern, da diese über mehrere Jahre zu viel Geld eingestrichen haben. Der Betrag von 16 Millionen Franken wird zurückgefordert.

Das VBL-Gebäude im Luzerner Tribschenquartier.

Dominik Wunderli

(lil) «Die BLS und die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) haben Bund und Kantone als Besteller des öffentlichen Verkehrs getäuscht und zu hohe Subventionen erwirkt», schreibt das Bundesamt für Verkehr (BAV) in einer Mitteilung. Zudem habe das BAV Strafanzeige bei den kantonalen Staatsanwaltschaften eingereicht.

Aus dem Untersuchungsbericht der Stadt Luzern vom Freitag geht hervor, dass die VBL in den Jahren 2010 bis 2017 zu hohe Abgeltungen in der Höhe von 16 Millionen Franken bezogen hat. In Abstimmung mit dem BAV reicht auch der Verkehrsverbund Luzern (VVL) in den nächsten Tagen Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der VBL ein. Das schreibt der VVL in einer Mitteilung. Die Anzeige soll ans Licht bringen, ob strafrechtlich relevantes Verhalten gegen das kantonale Staatsbeitragsgesetz vorliegt.

Das Geld wird zurückgefordert

Der VVL und das Bundesamt für Verkehr (BAV) halten zudem an der Rückforderung der öffentlichen Gelder in Höhe von 16 Millionen Franken fest. Sollte schuldhaftes Verhalten vorliegen, wird zusätzlich ein Strafzins von bis zu fünf Prozent fällig.

Pressekonferenz der Stadt Luzern zum VBL-Debakel am vergangenen Freitag. Im Bild sind Stadtpräsident Beat Züsli und Finanzdirektorin Franziska Bitzi-Staub.

Manuela Jans-Koch

Nach dem sofortigen Rücktritt des VBL-Verwaltungsrats am vergangenen Freitag erwartet die VVL vom Luzerner Stadtrat, so rasch wie möglich einen Übergangs-Verwaltungsrat einzusetzen.