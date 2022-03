ÖV-Premiere In Luzern ist erstmals ein Wasserstoffbus unterwegs – den Beginn macht Emmen Beteiligt am Projekt sind die Auto AG Rothenburg, die Verkehrsbetriebe Luzern und PostAuto.

Ab heute ist im Kanton Luzern erstmals ein Wasserstoffbus unterwegs. Drei Luzerner Transportunternehmen testen ein entsprechendes Gefährt des Herstellers Solaris, heisst es in einer Mitteilung. Der Test dauert bis Anfang Mai und wird von der Auto AG Rothenburg, den Verkehrsbetrieben Luzern (VBL) und PostAuto durchgeführt.

So sieht der Bus der Marke Solaris aus. Bild: PD

Den Beginn macht die Auto AG, welche den Bus rund um Emmen (Linien 41 bis 45) einsetzen wird. Im April wird der Wasserstoffbus während zwei Wochen bei der VBL in Stadt Luzern und Agglo unterwegs sein. Es sind Einsätze auf den Linien 10, 14, 22, sowie 25/26 vorgesehen. Die Testfahrten mit einem Wasserstoffbus auf verschiedenen Luzerner Buslinien würden auch vom Verkehrsverbund Luzern (VVL) mit Interesse verfolgt, heisst es in der Mitteilung.

Die gemeinsame Durchführung der Testfahrten erlaube es, den Bus auf unterschiedlichen Streckenlängen und Höhenprofilen einzusetzen. Dadurch ergäben sich besser abgestützte Aussagen, für welche Einsätze dieses Antriebskonzept in der Praxis tauglich sei.

Auto AG Rothenburg will selbst Wasserstoff produzieren

In der Zentralschweiz gibt es laut VBL nur zwei Wasserstoff-Tankstellen: In Rothenburg und Geuensee. Für die aktuellen Testfahrten wird die H2-Tankstelle von Agrola Rothenburg genutzt, die seit über einem Jahr in Betrieb ist. Die beteiligten Busbetriebe verfügen über keine eigenen Wasserstoff-Tankstellen. Allerdings plant die Auto AG Rothenburg, auf dem Firmengelände eine kleine Wasserstoffproduktion für den Eigenbedarf zu installieren. Dies geht aus einer separaten Medienmitteilung hervor.

Die Argola-Tankstelle in Rothenburg, eine von nur zwei Wasserstoff-Tankstellen in der Zentralschweiz. Bild: PD

Die Umstellung auf E-Busse ist weiter fortgeschritten. Der VVL stellt bis Ende 2022 fünf Buslinien, auf denen heute herkömmliche Dieselbusse fahren, auf Depotlader-Batteriebusse um. Seit dem 12. Dezember wird die VBL-Linie 10 zwischen Luzern Bahnhof und Obergütsch mit Batteriebussen betrieben. Die Linien 60, 64, 70 und 89 sollen bis Ende 2022 folgen. Der VVL plant zudem, gemäss Entwurf des öV-Berichts 2022 bis 2025, das Batterie-Trolleybusnetz auszubauen.

Update folgt.