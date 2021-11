Laurent Roux (39) ist seit dem 1. August VBL-Direktor. Der gelernte Polymechaniker schloss ein Maschinenbau-Diplomstudium an der Hochschule Luzern ab und verfügt über einen Master of Science in Maschinenbau (ETH Zürich) und ein Executive MBA (Uni Zürich). Zuletzt war er Geschäftsleitungsmitglied bei Dätwyler IT Infra. Roux ist in Langnau am Albis aufgewachsen und lebt mit seiner Frau und den drei Kindern (3, 5 und 7 Jahre alt) in der Stadt Luzern.