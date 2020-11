«Offen ist besser als zugenagelt»: Luzerner Theater schlagen Alarm und appellieren an den Stadt- und Regierungsrat Nach der Veröffentlichung der neuen Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus appellieren die Theater der Stadt und des Kantons Luzern an den Luzerner Stadt- und Regierungsrat. Ihre Forderung: Die Theater sollen geöffnet bleiben dürfen und finanziell unterstützt werden.

Das Stadtluzerner Theater. Bild: Patrick Hürlimann (22. September 2020)

(stg) Zwar tragen die Theater der Stadt und des Kantons Luzern den Entscheid für die weiterführenden Coronamassnahmen mit und wollen ihrerseits einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten. Dennoch schreiben sie in einem offenen Brief an Stadt und Kanton Luzern:

«Kunst und Gesundheit stehen nicht im Widerspruch. Sie haben miteinander zu tun.»

In der Kunst könnten Menschen für einen Augenblick ihre Sorgen und Nöte vergessen oder sich mit ihnen beschäftigen und dabei hören und sehen und spüren: Sie sind nicht allein!

Theater als Druck-Ventil

«Menschen brauchen Ventile für den inneren und äusseren Druck. Theater und Kultureinrichtungen können ein solches Ventil sein», heisst es in der Mitteilung weiter. «Unsere Aufgabe ist es, den uns übertragenen Kulturauftrag zu erfüllen. Dafür müssen wir unsere Theater für unsere Gesellschaft als soziale Orte mit sicheren Distanzen offen halten. Gleichzeitig müssen wir aber auch dafür sorgen, die Strukturen und damit die Kultur nachhaltig zu schützen.»

Die Theater seien gegenüber ihren Mitarbeitern genauso verantwortlich wie gegenüber den Künstlern, die sie beschäftigen. Sie bieten vielen Menschen einen Arbeitsplatz. Die Kulturhäuser und unzählige Arbeitsplätze sind nun aber bedroht.

«Um hier verantwortungsvoll handeln zu können, brauchen wir eine konkrete Zusicherung, dass finanzielle Mittel zeitnah – also nicht verzögert erst in einigen Monaten – und unkompliziert zur Verfügung stehen werden, damit die Liquidität der Betriebe gesichert ist»,

heisst es im Appell an die Regierung. «Wir fordern klare und zuverlässige Informationen über verfügbare finanzielle Entschädigungen.»

«Die 50-Personen-Grenze für Veranstaltungen sehen wir als ein Zeugnis für einen Nichtentscheid des Bundesrates, ein Aufschieben von Entscheidungen und ein Wegschieben von Verantwortung.»

Die Institutionen brauchen aber die Absicherung, dass sie mit Entschädigungen rechnen können. Darum fordern sie «klare Bekenntnisse».

«Luzern hat eine lebendige Theaterszene. Unsere Theater können aber mit der kommunalen Unterstützung allein nicht existieren und sind auf die Einnahmen von Kartenverkauf und Gastronomie angewiesen.»

Ohne eine feste Zusicherung einer Ausfallentschädigung in unmittelbarer Zukunft, welche auch Ausfälle in der Gastronomie berücksichtigen soll, sei es den Theatern nicht möglich, auf lange Sicht ihren Auftrag zu erfüllen: den sozialen Dialog gegen die Vereinzelung zu pflegen, Kunst zu produzieren; eine Öffentlichkeit zu ermöglichen, in der man sich unter angemessenen Schutzkonzepten treffen und Erfahrungen teilen kann.