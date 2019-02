Ohne gültigen Führerausweis: Auto kollidiert mit Lieferwagen Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen auf der Seetalstrasse in Emmen entstand gestern Nachmittag ein hoher Sachschaden. Eine Unfallbeteiligte war ohne gültigen Führerausweis unterwegs.

(jwe) Am Donnerstag kam es auf der Seetalstrasse in Emmen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lieferwagen. Die Autofahrerin wollte in die Seetalstrasse einmünden und übersah dabei den heranfahrenden Lieferwagen.

(Bild: Luzerner Polizei)

Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 20'000 Franken. Die Polizei stellte am Unfallort fest, dass die Autofahrerin keinen gültigen Führerausweis besitzt.