Oliver Bilke-Hentsch wird neuer Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste Oliver Bilke-Hentsch übernimmt die Leitung der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste der Luzerner Psychiatrie und wird Mitglied der Geschäftsleitung. Er tritt die Nachfolge von Thomas Heinimann an, welcher in Pension gehen wird.

Der 53-jährige Oliver Bilke-Hentsch tritt die Stelle als Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste am 1. November 2019 an, schreibt die Luzerner Psychiatrie (Lups) in einer Mitteilung.

Lebenslauf

Studium der Medizin an der Universität in Essen.

Von 2004 bis 2011: Direktor der Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Vivantes Netzwerks für Gesundheit in Berlin.

2012 bis 2019: Chefarzt und Co-Geschäftsleiter von Somosa (sozialpädagogisch-psychiatrische Modellstation für schwere Adoleszentenstörungen) in Winterthur.

Nebst dem medizinischen Fachwissen verfügt Oliver Bilke-Hentsch über einen Titel als Master of Business Administration (Universität Klagenfurt/St.Gallen) und hat sich als Vertrauensarzt und Gutachter sowie in Medizinrecht weitergebildet.

Er tritt die Nachfolge von Thomas Heinimann an, welcher seit dem 1. Januar 1991 als Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste der Luzerner Psychiatrie tätig ist. «Wir danken Thomas Heinimann für sein langjähriges Wirken und sein sehr wertvolles Engagement für die Patientinnen und Patienten sowie die Luzerner Psychiatrie», so das Lups.