Oliver Imfeld (SVP) tritt per sofort aus dem Horwer Einwohnerrat zurück Der Chef der Horwer SVP-Fraktion verlässt das Parlament aus beruflichen Gründen. Oliver Imfeld hätte letztes Jahr den SVP-Sitz im Gemeinderat verteidigen sollen – und scheiterte.

Oliver Imfeld posierte als Gemeinderatskandidat vor der Villa Krämerstein. Als Immobilienvorsteher wäre er für das gemeindeeigene Anwesen verantwortlich gewesen. (Bild: Boris Bürgisser, Horw 1. Mai 2019)

(hor) Seinen Rücktritt aus dem Einwohnerrat hat Oliver Imfeld dem Gemeinderat am Montag mitgeteilt. Dieser erfolge im Zusammenhang mit seinen geschäftlichen Aktivitäten, «welche ihn öfter auch ins Ausland führen», wie seine Partei, die SVP, in einer Mitteilung schreibt. Die Arbeit als Einwohnerrat und Fraktionschef habe ihm «viel Freude» bereitet.

Imfeld hätte im vergangenen Jahr bei der Ersatzwahl den Sitz des zurücktretenden SVP-Gemeinderats Robert Odermatt verteidigen sollen. Doch das Vorhaben scheiterte und die Partei verlor den Sitz ausgerechnet an die L20, die nun zu zweit in der Exekutive vertreten ist. Imfeld stand etwa wegen seines Stils in der Kritik. So gab es Wirren um ein Podium, bei dem es auf den ersten Blick aussah, als würde es von einem neutralen Verein organisiert. Letztendlich stand aber Imfeld dahinter, was bei den anderen Parteien für Aufregung sorgte.

Sein Nachfolger im Einwohnerrat soll Antonio Simoes werden. Simoes ist pensioniert und war vorher lange Jahre als Unternehmer tätig. Wer Fraktionschef wird, entscheidet die SVP an der nächsten Parlamentssitzung.