Omikron «Bestimmt kommen neue Ausfälle dazu»: So steht es um die Corona-Absenzen in den Luzerner Pflegeheimen Auch Mitarbeitende der Luzerner Pflegeheime stecken in Isolation oder Quarantäne. Doch dank Engagement und Flexibilität der Gesunden führt dies bislang nicht zu Betreuungskrisen.

Szene aus einem Pflegeheim. Themenbild: Christian Beutler/Keystone

«Aktuell sind uns keine Heime bekannt, bei welchen die Personalsituation kritisch ist.» Diese erfreuliche Aussage macht Nadja Rohrer als Kommunikationsverantwortliche von Curaviva, dem Verband der Pflegeheime im Kanton Luzern. Selbst die hochansteckende Covid-Variante Omikron scheint deren Betreuungs- und Pflegekonzepte also bislang nicht übermässig zu strapazieren.

Trotzdem: Auch in dieser Branche sind Absenzen aufgrund von Isolation oder Quarantäne an der Tagesordnung. Das gilt auch für die Betagtenzentren Emmen, für die Nadja Rohrer als CEO verantwortlich ist. «Letzte Woche waren rund 10 von 420 Mitarbeitenden davon betroffen», sagt sie und schiebt nach: «Bestimmt kommen neue Ausfälle dazu. Der Krisenstab agiert zurzeit sehr flexibel.» Dank grossem Einsatz, Engagement und Flexibilität aller Institutionen und Mitarbeitenden sei der Betrieb aber normal am Laufen – mit Ausnahme einiger nicht durchführbarer Anlässe.

In der Stadt Luzern sind Wohnbereiche isoliert

Unter den Bewohnerinnen und Bewohner der Emmer Betagtenzentren gibt es laut Nadja Rohrer derzeit zum Glück «nur» eine Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das sieht in der Stadt Luzern etwas anders aus: Dort sind an den Standorten «Dreilinden» und «Eichhof» aktuell Wohnbereiche isoliert, wie Gabriela Murer, Kommunikationsverantwortliche von Viva Luzern, mitteilt. Wie viele Personen genau erkrankt sind, gibt die Gruppe mit fünf Betagtenzentren nicht bekannt. Auch die genaue Zahl Covid-betroffener Mitarbeitender wird nicht kommuniziert. Gabriela Murer sagt aber, dass an verschiedenen Standorten Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Die Betreuung sei trotzdem vollauf gewährleistet: «Aktuell verfügen wir über genügend Personal – was dem besonderen Einsatz unserer Mitarbeitenden zu verdanken ist. Die Situation stellt eine zusätzliche Belastung dar, welche wir bisher gut meistern können.»

Und was, falls es noch schlimmer kommen sollte? Gabriela Murer verweist auf einen internen Unterstützungspool, über den Viva Luzern Personal rekrutieren könne. «Im Weiteren können in Notfallsituationen betriebs- und bereichsübergreifende Einsätze geprüft werden.» Auch bestehe beim kantonalen Führungsstab die Möglichkeit, Personaleinsätze abzufragen. Schliesslich wäre auch der Einsatz von Studierenden der Höheren Fachschule Pflege möglich.