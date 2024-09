Online Community Diese Luzernerin frischt die Motorradszene auf: «Es war Liebe auf den ersten Kick» Anja Tschopp ist ohne familiäre Vorbelastung dem Motorrad verfallen. Rechtzeitig zum Saisonstart versucht die 26-jährige Luzernerin aus Eich, den Nerv der Biker auch online zu treffen.

Exklusiv für Abonnenten

Anja Tschopp auf der Suzuki SV 650 vor ihrem Elternhaus in Eich. Bilder: Dominik Wunderli (Eich, 18. April 2021)

Leute, die bei 40 Prozent Regenwahrscheinlichkeit, hartnäckiger Bise und einer zu erwartenden Höchsttemperatur von 10 Grad eine Maschine besteigen, haben entweder eine Schraube locker oder aber ihre Leidenschaft fürs Motorradfahren ist grenzenlos.

Wobei das eine das andere nicht zwingend ausschliesst. Bei Anja Tschopp ist aber bei unserem Treffen klar und deutlich eine Begeisterung fürs Töfffahren erkennbar. Wen wundert's. Im Frühling präsentieren nicht nur die Blüten ihre Pracht, sondern es kommen auch die neuen Motorradmodelle zum Vorschein. Die Töffsaison hat begonnen. Die 26-Jährige fährt mit der Suzuki SV 650 eine Maschine, die wie für sie gebaut wurde, obwohl sie zuerst ein anderes Modell im Blick hatte. «Eigentlich wollte ich mit einer Yamaha MT70 in die Motorradwelt einsteigen. Als ich mich aber auf die Suzuki setzte, verliebte ich mich sofort in sie. Auf ihr bin ich zu Hause», erklärt sie ihre Wahl. Liebe auf den ersten Kick, sozusagen.

Wer mit Auto oder ÖV zufährt, wirkt unglaubwürdig

Ihre Fahrfreude konnte am letzten Sonntag auch die eingangs geschilderte Wetterprognose nicht bremsen. Zumal war der Kern unseres Treffens der Beginn der Motorradsaison. Wer da mit dem Auto oder gar im ÖV anfährt, wirkt unglaubwürdig. So haben wir verabredet, dass beide auf zwei Rädern anrollen. Anja Tschopp, die in Zürich wohnt, hat für ihre knapp einstündige Fahrt zu ihren Eltern nach Eich ein Lederkombi montiert.

Das Outfit passt, auch weil im Wohnzimmer der Moto Grand Prix von Portugal im TV läuft. Der ideale Hintergrund für ein Benzingespräch. Denn diese Rennen, die sie immer noch mit Vater Armin und Mutter Nadia live verfolgt, haben Anja schon als Primarschülerin inspiriert, sich im späteren Berufsleben der Motorradszene zu widmen. Ihr Interesse galt ab dem ersten Rennen fast ausschliesslich Tom Lüthi, der 2005 Weltmeister in der 250er-Klasse wurde.

Maturaarbeit über Diskriminierung einer Minderheit in der Schweiz

Mit ihrer Maturaarbeit zum Thema «Das Rundstreckenverbot – Diskriminierung einer Minderheit in der Schweiz» setzte sie ihren persönlichen Meilenstein. Diese Arbeit öffnete ihr die Tür zur Welt der Motorräder. Sie schrieb Artikel in Magazinen, war bald verantwortlich für die Website des Tom-Lüthi-Fanclubs und für jene ihres Lieblingsrennfahrers. Ausserdem war sie während einer Saison im Moto2-Rennzirkus engagiert und sie war im Vorstand des Schweizer Motorradfahrerverbandes. Die selbstständige Marketing-Managerin ist heute unter anderem auch zuständig für Tom Lüthis PR und Kommunikation.

Wie auf dem Motorrad gibt sie auch beruflich Gas. So hat sie Anfang Jahr zusammen mit Marco Baeriswyl und Patrik Fluck das Projekt «The Riders» ins Leben gerufen, das als digitale Plattform im April lanciert wurde. Ob damit der Nerv der Motorradszene getroffen wird, die ihre Freiheit und Abenteuer auf der Strasse suchen und nicht im Internet, wird sich zeigen. Anja Tschopps Überlegung dabei war folgende:

«Nie zuvor wurden so viele neue Motorräder eingelöst. Während viele Branchen digital präsent sind, liegt der Fokus beim Motorradfahren noch sehr auf dem Offline-Erlebnis. Die Onlinewelt geht fast vergessen.»

Sie erklärt weiter: «Mit The Riders haben wir deshalb eine Spielwiese für die Motorradbranche und die Schweizer Töff-Community erschaffen.»

Die Welt des Motorrads in digitaler Form

Inzwischen steht ein Team von fünf Leuten hinter The Riders, die das Projekt vorwärtsbringen. Die Plattform bietet in den Bereichen Lifestyle, Travel, Racing, Offroad und Newcomer Informationen und Geschichten. Als Beispiel können sich Neueinsteiger über Ausrüstung oder das richtige Einsteigerbike orientieren und erfahren auch, welche Fahrkurse für die Prüfung nötig sind. Die Tourer erfahren von Reise erprobten Fahrern, wo sie ihre Bikes abseits von asphaltierten Strassen bewegen können und auch der fachgerechte Transport eines Motorrads wird von einem Experten beschrieben. Kurzum, die Welt des Motorrads wird umfassend dargestellt und laufend mit neuen Geschichten und Tipps erweitert.

Das Rad haben die drei mit der Plattform indes nicht neu erfunden. Bereits 2017 waren Anja und Patrick zusammen mit ihrer Kollegin Lorella Liuzzo an der «Community for female Bikers: Girls on Bikes» beteiligt. Anja Tschopp: «Damals haben wir uns vorwiegend auf die weibliche Motorrad-Community gestützt.» Das Thema wird im Verlaufe dieser Saison im Rahmen von The Riders ebenfalls wieder aufgenommen. Anja glaubt, dass sich viel mehr Frauen auf ein Motorrad setzen würden, sich aber dies nicht zutrauen.

Vor der Fahrprüfung den Fuss gebrochen

Die Luzernerin war dafür vielleicht etwas zu unbekümmert. Wenige Tage vor der Fahrprüfung hat sie ihr Bike im Stand auf den Asphalt gelegt – und dabei den Mittelfussknochen gebrochen. Das eigentliche Unglück dabei war, dass durch die unfreiwillige Pause der befristete Lernfahrausweis seine Gültigkeit verlor und Anja zwei Jahre warten musste, bis sie zur Prüfung zugelassen wurde.

Dafür fährt sie jetzt auf der Überholspur. Beim Fahren allein will sie es jedoch nicht belassen. Sollte sich an ihrer Maschine dereinst eine Schraube lösen, will die Frau selber Hand anlegen. In diesem Sommer wird sie deshalb einen Basiskurs bei einem Motorradmechaniker absolvieren, der in mehreren Beiträgen auf der Plattform publiziert wird.

«Ich würde gerne verstehen, was in einem Motor abgeht. Doch leider bin ich technisch nicht auf der Höhe, aber das wird sich ändern.»