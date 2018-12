Online-Hitliste: Diese Luzerner Nachrichten haben Sie 2018 interessiert

Brand in Littauer Mehrfamilienhaus - Acht Personen mussten ins Spital

In einer Wohnung in einem Wohnblock im Luzerner Stadtteil Littau ist am frühen Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus. Acht Personen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.