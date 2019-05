Pädagogische Hochschule Luzern: Das Heilpädagogen-Studium ist so beliebt wie nie zuvor 120 Personen starten im Herbst die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der PH Luzern. Das behebt den bestehenden Mangel zwar nicht. Dafür braucht es neue Ansätze – solche werden derzeit diskutiert. Yasmin Kunz

Manuela Bucher (32) ist eine von 120 Studenten, die im Herbst die heilpädagogische Ausbildung starten. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 10. Mai 2019)

Es ist eine erfreuliche Entwicklung für die Bildungslandschaft im Kanton Luzern: Noch nie haben sich so viele Personen für den Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik an der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern angemeldet wie dieses Jahr. Heilpädagogen fördern Schüler mit Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten oder Behinderungen und begleiten Lehrpersonen und Eltern.

Im Studienjahr 2019/20 werden 120 Personen – davon rund 90 Prozent Frauen – den Masterstudiengang Heilpädagogik starten. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor waren es 105 und im Jahr 2007 gar nur 53. Dies teilt die Pädagogische Hochschule Luzern auf Anfrage mit. «Dieser Zuwachs freut uns sehr», sagt Gabriel Sturny, Leiter Studiengang Heilpädagogik an der PH Luzern. Er weist aber auch darauf hin, dass man vor zehn Jahren aufgrund von Vorgaben der Zentralschweizer Kantone nicht mehr als 50 Plätze habe anbieten können und damals die Nachfrage grösser gewesen sei als die vorhandenen Studienplätze.

Mehrheit der Studenten stammt nicht aus Luzern

Für Sturny, der diesen Studiengang seit Beginn im Jahr 2007 leitet, liegen die Gründe für den Ansturm unter anderem am guten Angebot. Er sagt:

«Die PH Luzern hat sich einen Namen gemacht, was die Ausgestaltung der heilpädagogischen Ausbildung betrifft.»

Konkret nennt er die «gute Verbindung von Theorie und Praxis», die von den Studenten gelobt werde wie auch die Kompetenz und Konstanz der Dozierenden. Mit diesen Faktoren punkte man auch ausserkantonal, so Sturny. Rund 50 Prozent der angemeldeten Personen stammen nicht aus der Zentralschweiz. Sie kommen unter anderem aus den Kantonen Aargau, Bern, Zürich und Basel. Das ist insofern interessant, als dass sowohl die Pädagogische Hochschule Zürich als auch die Pendants in Bern und Basel die Ausbildung der Schulischen Heilpädagogik anbieten.

Beim dreijährigen Masterstudiengang handelt es sich um ein berufsbegleitendes Studium. Zugelassen sind ausgebildete Lehrer sämtlicher Schulstufen mit zwei Jahren Berufserfahrung. Oder Personen mit einem Abschluss in einem studienverwandten Bereich wie etwa Logopädie oder Psychologie. Diese müssen allerdings zusätzliche Vorleistungen erbringen. Gemäss Sturny wurden in den letzten Jahren je zwischen drei und zehn Quereinsteiger aufgenommen. «Die Tendenz ist steigend», wie der Studienleiter sagt.

Mehr Zeit für die einzelnen Schüler

Manuela Bucher aus der Stadt Luzern ist eine der 120, die im Herbst dieses Studium in Angriff nehmen werden. Sie hat mehrere Jahre in Emmenbrücke als Primarlehrerin gearbeitet, bevor sie nach und nach die Funktion als Heilpädagogin übernahm. «Die Möglichkeit bereits als Heilpädagogin zu arbeiten, hat mich in meinem Entscheid, diese Ausbildung zu absolvieren, bestärkt.» Vom Studium erhofft sie sich, ihr eigenes Wissen zu erweitern, «weil ich längerfristig als Schulische Heilpädagogin arbeiten will», sagt die 32-Jährige. Im Unterschied zur Primarlehrerin gefällt ihr insbesondere der enge Kontakt zu den Kindern. Sie sagt:

«Ich kann viel mehr auf das Individuum eingehen, weil ich nur einzelne Schüler begleite.»

Die musischen Fächer hingegen vermisse sie etwas. Darum kann Bucher sich dereinst eine Kombination von Primarlehrerin und Heilpädagogin vorstellen.

Der Trend hin zu dieser Ausbildung ist ein gutes Zeichen. Denn die Lage bezüglich Heilpädagogen an der Luzerner Volksschule ist seit Jahren angespannt. Der Markt hat deutlich mehr Stellen zu bieten, als es ausgebildete Fachkräfte gibt. Derzeit gibt es fürs kommende Schuljahr noch mehr als 30 vakante Stellen.

Dieses Missverhältnis gründet unter anderem darin, «dass mit dem Wechsel auf das integrative Modell die Nachfrage gewachsen ist und zusätzlich viele Heilpädagogen in einem Teilzeitpensum arbeiten», wie Charles Vincent, Leiter der kantonalen Dienststelle Volksschulbildung, sagt. Er fügt ausserdem den Aspekt des berufsbegleitenden Studiums ins Feld. «Das schränkt die Zahl der Studenten ebenfalls ein.» Darum, so Vincent, seien schweizweit Überlegungen im Gang, ob das Studium für Heilpädagogen mit gewissen Auflagen bereits nach der Matura zugänglich werden soll, wie das etwa am Heilpädagogischen Institut der Universität Freiburg der Fall ist.

Vincent freut sich über die Zunahme der Anmeldungen an der PH Luzern, bleibt aber realistisch: «Damit kann der Mangel an Heilpädagogen im Kanton Luzern nicht behoben werden, aber immerhin wird er nicht grösser.» Genügend Heilpädagogen werde es noch lange nicht geben, so Vincent.

Studium soll weiterentwickelt werden

So erfreulich der Ansturm ist: Er bringt auch Herausforderungen mit sich. Die Platzverhältnisse in den PH-Gebäuden in der Stadt Luzern sind heute schon beengend. Mit einem Zuwachs an Studenten wird sich die Situation weiter zuspitzen. Sturny ist jedoch optimistisch, dass es eine gute Lösung geben wird, zumal die Personen des Studiengangs Schulische Heilpädagogik pro Jahrgang jeweils nur einen Tag pro Woche Unterricht haben – und zwar immer denselben.

Gemäss Gabriel Sturnys Einschätzungen wird der Boom der heilpädagogischen Ausbildung anhalten. Auch darum sei man aktuell daran, das Konzept weiterzuentwickeln: «Das Studium soll flexibler werden, um den Bedürfnissen der Studierenden – die alle Teilzeit arbeiten müssen – noch besser zu entsprechen.»