Pandemie Durchseuchung mit der «Omikron-Wand»: Die Politik muss der Bevölkerung endlich reinen Wein einschenken Offenbar planen die Behörden, die Bevölkerung mit Omikron zu durchseuchen. Klar darüber informieren vermag aber keiner der politisch Verantwortlichen. Es ist Zeit, dass die Bürgerinnen und Bürger ernst genommen werden. Dominik Weingartner Hören Drucken Teilen

Wohin steuert die Schweiz in der Pandemiebekämpfung? Die Anzeichen verdichten sich, dass Bund und Kantone eine Durchseuchung anstreben. Anders lässt sich die Untätigkeit der politisch Verantwortlichen angesichts der exorbitant steigenden Fallzahlen kaum erklären. Offenbar hat man sich im Bundesrat und in den Kantonsregierungen festgelegt: Omikron soll aus der Pandemie in die Endemie führen. Oder wie es die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) am Wochenende in einem NZZ-Interview ausdrückte: «Bald dürften wir grösstenteils wieder Normalität haben.»

Ihr kam bereits am Freitag der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf (Mitte) zuvor. Er stellte in einem Blogbeitrag Quarantäne und Testregime in Frage, bezeichnete eine «stille Durchseuchung» als «vielleicht sogar vertretbar». Was als Plädoyer für eine Durchseuchungsstrategie gelesen wurde, temperierte Graf dann flugs wieder runter. Er wolle lediglich zum Nachdenken anregen, erklärte er kurz darauf. Keinesfalls spreche er sich für eine «unkontrollierte Durchseuchung» aus. Alles andere wäre auch unverantwortlich. Denn noch immer liegen Dutzende Coronapatienten in den Luzerner Spitälern und noch immer sterben Menschen an der Viruserkrankung.

Die «Omikron-Wand» wird kaum noch aufzuhalten sein. Der Bund geht mittlerweile davon aus, dass sich 10 bis 30 Prozent der Bevölkerung innert einer Woche anstecken. Laut einem Informationsschreiben des Bundesamts für Gesundheit an die Kantone könnten 15 Prozent der werktätigen Personen gleichzeitig ausfallen. Gestern waren alleine im Kanton Luzern fast 11'500 Personen in Isolation oder Quarantäne – das entspricht fast drei Prozent der Gesamtbevölkerung.

Die Ausfälle haben bereits Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung. Die Zahl der betriebenen Intensivbetten im Kanton Luzern ist wegen Corona-Ausfällen bereits gesunken. Doch nicht nur die Funktionalität des Gesundheitswesens ist bedroht. Was passiert mit der Stromversorgung, der Polizei, der Feuerwehr und anderen Bereichen, wenn gleichzeitig reihenweise Personal ausfällt?

Guido Graf schrieb in seinem Blogbeitrag, man müsse sich die Frage stellen: «Wollen wir lieber ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende?» Während der Gesundheitsdirektor auf diese Frage offiziell keine Antwort geben will, scheint sie hinter den Kulissen längst beantwortet zu sein. Neue Massnahmen zur Eindämmung der Ansteckungen werden nicht beschlossen, weder vom Bund noch von den Kantonen. Gleichzeitig entschärft man das Quarantäne-Regime, um die Ausfallquote in der Wirtschaft tief zu halten.

Angesichts der – noch – nicht stark steigenden Zahl der Hospitalisationen scheint das ein gangbarer Weg zu sein. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Kalkül aufgeht. Doch diese Strategie ist mit vielen Risiken behaftet. Was bedeuten sechsstellige tägliche Fallzahlen für das Funktionieren des öffentlichen Lebens? Wie können gefährdete Personengruppen geschützt werden? Was ist mit den Langzeitfolgen, Stichwort Long Covid? Und vor allem: Wer übernimmt die Verantwortung, sollte diese Strategie schief gehen und das Gesundheitssystem zusammenbrechen?

Bislang wurde die «stille Durchseuchung» nicht offiziell als Pandemiestrategie ausgerufen. Das ist sehr problematisch. Die politisch Verantwortlichen beim Bund und in den Kantonen müssen schnellstmöglich aufzeigen, wie dieses «Ende mit Schrecken» aussehen könnte. Wie sehen diese Szenarien konkret aus und was sind die Verantwortlichen bereit, an Opfern in Kauf zu nehmen? Die Bürgerinnen und Bürger sind nicht dumm, man kann ihnen durchaus die Wahrheit zumuten. Es ist Zeit, dass die Politik der Bevölkerung endlich reinen Wein einschenkt und sagt, was in den nächsten Wochen auf sie zukommt.