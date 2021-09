Pandemie Luzerner Regierung nimmt Kinderärzte in kantonale Task Force auf Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Teststrategie zählt die Luzerner Task Force auf den Rat der Kinderärzte. Zu Reden gaben aber auch die Arbeitsbedingungen des Gesundheitspersonals.

Die Arbeitsbedingungen des Gesundheitspersonals (hier das Luzerner Kantonsspital) gehören laut vielen Kantonsräten verbessert. Patrick Hürlimann (24. Juli 2021)

Der Entlebucher SVP-Kantonsrat und Kinderarzt Bernhard Steiner forderte Einsitz seines Berufsstands in der kantonalen Task Force. Das macht im Hinblick auf die Teststrategie Sinn, befand die Regierung. Das Parlament folgte der Empfehlung, lehnte aber wie der Regierungsrat weitergehende Forderungen Steiners ab.

Sara Muff ist nicht nur SP-Kantonsrätin, die Surseerin ist auch Pflegefachfrau. Die Antworten auf eine Anfrage über die Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich hätten sie etwas ratlos zurückgelassen, sagte sie. Aus einem Chat ihrer Station gehe klar hervor, wie hoch die Belastung sei. Davon sei in den Antworten der Regierung kaum etwas zu sehen. «Wann wächst die Politik über sich hinaus, so wie sie es vom Pflegepersonal verlangt?», fragte Muff. Verweise auf die «Einhaltung der Rechtsordnung» oder den Gesamtarbeitsvertrag seien zu wenig. Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (Mitte) erwiderte, er sei in stetem Kontakt; es gebe Herausforderungen. Dazu zähle auch die Finanzierung.

Verantwortung des Kantons unterschiedlich aufgefasst

Zu Reden gab auch der Fachkräftemangel im Pflegebereich. Zwar würden genügend Berufsleute ausgebildet. Für faire Arbeitsbedingungen sind laut dem Regierungsrat aber die Leistungserbringer zuständig, während Regierung und Parlament für gute Rahmenbedingungen zu sorgen haben. Die Lösung des Fachkräftemangels sei eine nationale Aufgabe.

Damit machte es sich der Regierungsrat nach Meinung von SP und Grünen zu einfach. FDP und SVP verteidigten die Regierung hingegen. SVP-Kantonsrätin Jasmin Ursprung (Udligenswil) zum Beispiel wies darauf hin, dass es im Gesundheitswesen höhere Lohnsprünge gegeben habe als in anderen Bereichen.