Pandemie Luzerner Regierung für Aufhebung fast aller Massnahmen: Die bemerkenswerte Wandlung des Guido Graf Die Luzerner Regierung reiht sich ein in die Kantone, denen es mit dem Massnahmen-Ende nicht schnell genug gehen kann. Betrachtet man die Äusserungen der vergangenen zwei Monate, ist das sehr bemerkenswert.

Nun ist es offiziell: Die Luzerner Regierung befürwortet die vom Bundesrat vorgeschlagene Variante 1 für den nächsten Öffnungsschritt. Dieser beinhaltet die Aufhebung aller Massnahmen auf den 17. Februar. Einzig die Maskentragepflicht im öffentlichen Verkehr soll beibehalten werden.

Der Blick zurück zeigt, welche Wandlung die Luzerner Regierung und ihr Gesundheitsdirektor Guido Graf (Mitte) in den vergangenen Wochen vollzogen haben. Es ist das Protokoll einer wilden Slalomfahrt durch den Coronawinter.

Es ist Mittwoch. In Pandemiezeiten bedeutet dies, dass die Nation gespannt nach Bern blickt, wo der Bundesrat sich jeweils zur aktuellen Lage äussert und allenfalls neue Massnahmen beschliesst oder abbaut. Doch der Bundesrat zögert am 24. November – zum Missfallen von Guido Graf. In der SRF-Sendung «Rundschau» kündigt der Luzerner Gesundheitsdirektor am Abend nun eigene Massnahmen an. Für den Mittwoch meldet der Kanton mit 492 neuen Coronafällen einen neuen Höchststand in der Pandemie. Graf kündigt im Interview 3G-plus für «gewisse Grossanlässe» an, also Zertifikat plus Maske. Ab wann die Massnahme gelten soll und vor allem wo, bleibt tagelang offen. Doch der Gesundheitsdirektor prescht vor und fordert neue Massnahmen. «Ich möchte mir nicht den Vorwurf machen müssen, tatenlos zugeschaut zu haben», sagt er.

Eine Woche nach dem Vorpreschen des Luzerner Gesundheitsdirektors schlägt der Bundesrat am 30. November neue Massnahmen vor. Unter anderem geht es um eine Ausweitung der Zertifikatspflicht. Noch am gleichen Tag hat die Luzerner Regierung ein eigenes Massnahmenpaket verabschiedet, verzichtet allerdings angesichts der absehbaren Bundesmassnahmen darauf, dieses überhaupt zu kommunizieren. Guido Graf nennt die Kommunikation des Bundes daraufhin «befremdlich».

Gegenüber unserer Zeitung sagt Guido Graf, die Situation in den Luzerner Spitälern sei noch dramatischer als in der zweiten Welle im Herbst/Winter 2020/21. Offenbar hat man beim Kantonsspital Zweifel, ob alle Intensivpatienten versorgt werden können. Graf alarmiert: «Eine Ethikkommission bereitet sich am Kantonsspital nun auf ihre Arbeit vor – so wie in anderen Spitälern auch. Wenn die Kapazitäten nicht mehr ausreichen, wird diese entscheiden müssen, wer behandelt werden kann.»

Die Konferenz der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren malt in einer Medienmitteilung ein düsteres Bild der Lage in den Spitälern. In der Mitteilung steht, dass «bereits heute manchenorts eine Triage erforderlich wird». Auf Rückfrage sagt Guido Graf aber auch: «Eine harte Triage hat es in der Zentralschweiz bis jetzt nicht gegeben.» Dies könne sich aber schnell ändern.

«Die Gesundheitsversorgung wird an ihre Grenzen stossen», sagt Guido Graf zwischen Weihnachten und Neujahr an einer Pressekonferenz im Kantonsratssaal, die sein Image als Mahner und Warner der Nation endgültig zementiert. Der viel beachtete Auftritt in der nachrichtenarmen Zeit zwischen den Jahren sorgt landesweit für Schlagzeilen. Graf sagt, es sei eher fünf nach zwölf als fünf vor zwölf. Also eigentlich sei es schon zu spät, könnte man interpretieren. Begleitet wird Graf bei der Pressekonferenz von Vertretern des Kantonsspitals und der Hirslanden-Klinik St.Anna. Erneut wird ein Triage-Szenario prophezeit: «Die Triage ist noch nicht da, aber leider absehbar», sagt Graf. Ausserdem fordert der Luzerner Gesundheitsdirektor «schweizweit schärfere Massnahmen», ohne jedoch zu sagen, was er sich darunter genau vorstellt. Der Bund müsse nun den Lead übernehmen.

Zehn Tage nach diesem denkwürdigen Auftritt vollzieht Guido Graf eine bemerkenswerte Kehrtwende. Im Blog auf seiner persönlichen Website veröffentlicht er einen Beitrag, in dem er eine vollständige Aufhebung der Quarantäne in den Raum stellt und von einer «stillen Durchseuchung» spricht. «In Anbetracht dessen, dass die Omikron-Variante zwar hochansteckend ist, gleichzeitig aber zu weniger schweren Verläufen und Hospitalisierungen zu führen scheint, ist dies vielleicht sogar vertretbar», schreibt der Luzerner Gesundheitsdirektor. Wird Graf nun vom Warner der Nation zum Öffnungsturbo?

Guido Graf lädt gemeinsam mit Christoph Henzen vom Kantonsspital und St.-Anna-Direktor Martin Nufer zum Interview. Henzen sagt, mit dem Auftritt zwischen den Jahren habe man die Bevölkerung auf eine mögliche Überlastung der Spitäler vorbereiten wollen. Guido Graf konkretisiert, was er sich unter «schärferen Massnahmen» vorstellen könnte, nämlich 2G plus Maskentragepflicht für gewisse Veranstaltungen. Nufer benennt, was das Verschieben von Operationen für Patientinnen und Patienten bedeuten könnte. Und Henzen sagt: «Bis Mitte Februar kann ich keine Entwarnung geben.»

Im Kanton Luzern rückt eine Frage immer stärker in den Fokus: In welcher Form kann die Fasnacht dieses Jahr stattfinden? Lange äussert sich die Regierung dazu nur ausweichend. Zu vieles sei noch unsicher, so der Tenor. Unter öffentlichem und politischem Druck geben Guido Graf und Justizdirektor Paul Winiker (SVP) am Rande der Kantonsratssession in Sursee eine Pressekonferenz zum Thema. Graf betont, es gehe bei der Luzerner Fasnacht um einen Anlass mit bis zu 60'000 Teilnehmenden. «Das ist aktuell einfach nicht vertretbar», so der Gesundheitsdirektor. Er sagt aber auch: «Die Regierung will eine Fasnacht und es wird auch eine Fasnacht geben.» Schlauer sind die fasnachtsbegeisterten Luzernerinnen und Luzerner nach diesem Auftritt allerdings nicht.

«Heute ist ein schöner Tag.» Diese Worte von Bundespräsident Ignazio Cassis (FDP) könnten in die Geschichtsbücher eingehen, sollte an diesem Tag tatsächlich das Ende der Coronapandemie in der Schweiz eingeläutet worden sein. Der Bundesrat zeigt sich sehr optimistisch und schickt bei den Kantonen zwei Varianten für Öffnungsschritte in die Konsultation. Bei der ersten Variante werden sämtliche Massnahmen (Zertifikat, Maskentragepflicht, Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen) per 17. Februar aufgehoben. Die zweite Variante sieht eine Öffnung in zwei Schritten vor. Zunächst soll die Zertifikatspflicht in Restaurants und für gewisse Veranstaltungen fallen. Dort, wo heute 2G-plus gilt – etwa in Clubs – soll nur noch 2G gelten. In einem zweiten Schritt würden dann sämtliche Massnahmen aufgehoben.

Wiederum in einem Blogbeitrag auf seiner Website äussert sich der Luzerner Gesundheitsdirektor zu den geplanten Öffnungen des Bundesrats: «Nach zwei Jahren Pandemie scheinen wir nun mit grossen und schnellen Schritten in die Normalität zurückzukehren.» Mit der Aufhebung aller Massnahmen habe man eine günstige Ausgangslage, um als Gesellschaft wieder zusammenzufinden. «Wir müssen nicht mehr über Sinn und Unsinn von Massnahmen streiten. Auch die Impffrage dürfte in den Hintergrund rücken», schreibt Graf. Die Fasnacht sei die ideale Gelegenheit, um wieder zusammenzurücken, so der Gesundheitsdirektor. Bis zu diesem Zeitpunkt ist offiziell aber nach wie vor völlig unklar, unter welchen Bedingungen die Fasnacht stattfinden kann.

Der Luzerner Regierungsrat teilt mit, dass er sich für die erste Variante, also die Aufhebung aller Coronamassnahmen per 17. Februar ausspricht. Einzig die Maskentragepflicht im öffentlichen Verkehr soll beibehalten werden. Mit ihrer Haltung ist die Luzerner Regierung nicht alleine, viele Kantone fordern das Gleiche. Sie passt zum aktuellen Zeitgeist. Die Schweizerinnen und Schweizer sind pandemiemüde, die Luzernerinnen und Luzernen wollen in zwei Wochen an die Fasnacht. Und doch ist der Kurswechsel der Luzerner Regierung und allen voran von Guido Graf bemerkenswert. Innert sechs Wochen hat er sich vom Warner der Nation zum Öffnungsturbo gewandelt.