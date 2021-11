Pandemie Wichtig für die Wirtschaft: AWG sagt Ja zum Covid-Gesetz Die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft (AWG) Luzern sagt Ja zum Covid-Gesetz. Das Zertifikat schmälere die Gefahr eines weiteren Lockdowns und bilde die Voraussetzung für die Weiterführung von Unterstützungsgeldern, so die AWG.

Irène Wüest, Vorstand AWG. Bild: PD

Ein Nein zum Covid-Gesetz wäre eine ideologiegetriebene Fahrt an die Wand, schreibt die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft (AWG) Luzern in einer Mitteilung. Man könne an der Coronapolitik der Behörden herumnörgeln und in der Gesetzgebung Mängel ausmachen, wird Irène Wüest, Vorstandsmitglied der AWG zitiert, aber: «Am Schluss des Tages zählt nur, ob Gesellschaft und Wirtschaft einigermassen über die Runden kommen und eine Art Normalität herrscht.» Dazu bilde das Covid-19-Gesetz eine verlässliche Grundlage.

Josef Wyss, Präsident AWG. Bild: PD

«Aus Sicht der Wirtschaft muss man zum Covid-19-Gesetz Ja sagen», bekräftigt AWG-Präsident Josef Wyss. Dabei spiele das Zertifikat eine wichtige Rolle. Das Schlimmste, was passieren könne, wäre ein erneuter Lockdown. «So gesehen ist das Zertifikat das kleinere Übel, es ermöglicht ein annähernd normales öffentliches Leben, was für Branchen wie Kultur, Tourismus und Events sehr wichtig ist.»

In der Mitteilung warnte die AWG auch davor, bei der Abstimmung nur das Covid-Zertifikat als Gegenargument zu verwenden, wirtschaftlich gesehen gebe es viele Gründe für ein Ja zum Covid-Gesetz. So sei das Gesetz die Basis für die Ausweitung der Härtefallhilfen auf zusätzliche Unternehmen, die Ausdehnung der Finanzhilfen für Kitas sowie für Kultur- und Kunstschaffende und Werbeverluste von privaten Radio- und Fernsehstationen können bis zu einem gewissen Betrag ausgeglichen werden. (sok)