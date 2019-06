Parkhotel Margna Exklusive Graubünden-Rundfahrt mit der Rhätischen Bahn

Da, wo atemberaubende Panoramawege die Wanderer rufen, spektakuläre Bike-Trails die Mountainbiker locken und spiegelnd klare Bergseen Wassersportbegeisterte anziehen, befindet sich das Parkhotel Margna im Kraftort Sils Baselgia/St. Moritz auf 1803 m ü. M., wo Vier-Sterne-Superior-Luxus und herzliche Gastfreundschaft harmonisch zusammenspielen.



Exklusives AboPass-Angebot

• 3 bzw. 5 Übernachtungen im Doppelzimmer im Parkhotel Margna oder in der Chesa Sarita

• Tägliches Engadiner Frühstücksbuffet mit einheimischen Produkten

• 5-Gang-Kraftmenu (Abendessen) im Restaurant Grillroom am Anreisetag des Aufenthalts

• Parkplatz vor dem Hotel und bei ÖV-Anreise Hotel-Transfer vom Bahnhof St. Moritz zum Hotel und zurück

• Gästebetreuung mit Aktivitätenprogramm

• Freie Nutzung des privaten Academy-Golfplatzes mit Driving Range

• Kostenlose Nutzung des hoteleigenen Tennisplatzes, von Mountainbikes, Yoga- und Klangtherapie-Lektionen sowie des Margna-Ruderboots auf dem Silsersee

• Freie Fahrt auf allen Bergbahnen des Oberengadins

• Nutzung des öffentlichen Verkehrs im Oberengadin und im Bergell bis Chiavenna

• Schienensafari durch Graubünden: Exklusive Graubünden-Rundfahrt mit der RhB (gültig für 2. Klasse im Rundkurs nach Landquart und retour, mit Halbtax. Keine Barauszahlung.)

• Bündner Plättli für unterwegs: im Margna-Rucksack für 2 Personen während der Rundfahrt



Preise pro Person

im Parkhotel Margna****-sup.

• 3 Nächte Fr. 544.– statt Fr. 680.–

• 5 Nächte Fr. 814.– statt Fr. 1020.–

In der Chesa Sarita

• 3 Nächte Fr. 389.– statt Fr. 508.–

• 5 Nächte Fr. 539.– statt Fr. 733.–



Zuschläge für andere Zimmerkategorien sowie Halbpension auf Anfrage



Gültigkeit

• Das Angebot gilt vom 14. Juni bis 20. Oktober 2019

• Angebot nicht gültig vom 19. Juli bis 3. August 2019

• Limitiertes Kontingent



Informationen und Reservationen

mit der AboPass-Nummer und dem Kennwort «AboPass» direkt unter:

Parkhotel Margna

Via da Baselgia 27

515 Sils Baselgia

Tel. 081 838 47 47

info@margna.ch

www.margna.ch