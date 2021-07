Digitalisierung Emmen schafft die analoge Parkkarte ab Ab dem 1. August führt die Gemeinde Emmen digitale Dauerparkkarten ein. Damit erübrigt sich künftig der Gang zum Schalter.

Das Hinterlegen der ausgedruckten Parkkarte wird in Emmen nicht mehr nötig sein. Bild: PD

Autofahrer in Emmen können künftig ihre Dauerparkkarten für öffentliche Parkplätze digital beziehen, wie die Gemeinde Emmen am Donnerstag mitteilte. Bereits per Ende Juli können sich interessierte Lenkerinnen und Lenker via www.emmen.ch/parkkarten über das neue Angebot in Zusammenarbeit mit Anbieter Parkix erkundigen und bestellen. Kartenbezüger und -bezügerinnen können mit Kreditkarte, Twint oder per Rechnung bezahlen.

Der Bezug und die Verlängerung per Schalter soll indes weiterhin möglich sein. Zudem behalten bereits ausgedruckte Karten bis zu deren Ablauf ihre Bewilligung und können danach online verlängert werden. Doch ab dem 1. August werden keine analogen Karten mehr ausgestellt. Statt der hinterlegten Parkkarte erfolgt die Identifizierung über das Kontrollschild.

Seit 2020 hält die Digitalisierung im Zuge einer Teilrevision des Parkplatzreglements auf öffentlichen Parkplätzen in Emmen Einzug. So wurden bereits vergangenen Dezember Parkuhren mit QR-Code-Klebern versehen, um virtuelles Bezahlen zu ermöglichen. Weiter werden aktuell die Emmer Schul- und Sportanlagen mit zentralen Parkuhren ausgestattet, die ab 23. August einsatzbereit sein sollen.