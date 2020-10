Parkplätze auf Emmer Schularealen sollen kostenpflichtig werden

Der Emmer Gemeinderat hat zwei Vorstösse der FDP zum Thema Parkierung beantwortet. Eine Motion fordert eine Flexibilisierung bei privaten Parkplätzen. So soll bei Neuüberbauungen mit weniger als 50 Wohnungen keine Beschränkung für die Anzahl Parkplätze gelten und bei grösseren Überbauungen eine Mindestgarantie von einem Parkplatz pro Wohnung gewährleistet sein. Zudem sollen Bauherren bei einem freiwilligen Verzicht auf Parkplätze von Ersatzabgaben befreit werden können.

Der Gemeinderat lehnt diese Forderungen ab, weil sie den Grundsätzen zur Abstimmung von Siedlung und Verkehr widersprechen. Trotzdem ist er bereit, die Motion wegen zwei weiteren Forderungen teilweise entgegenzunehmen: Die Wahlfreiheit der Komfortstufe (Breite der Parkplätze) soll gewährleistet bleiben, und die neuen Baubegriffe werden ins Parkplatzreglement übernommen.

Angebot und Nachfrage prüfen

Den zweiten Vorstoss der FDP, ein Postulat betreffend Wildparkieren, will der Gemeinderat vollumfänglich entgegennehmen. Er will eine Studie erarbeiten, die klärt, wie gross das Parkplatzangebot und die -nachfrage in den Quartieren ist. Diese soll hinsichtlich einer Übernutzung der öffentlichen Parkplätze aufzeigen, ob eine Begrenzung von Parkkarten oder von Parkzeiten nötig ist.