Parkplatz-Projekt: In Hochdorf löst die Scherermatte eine Kontroverse aus Das Stimmvolk hat der teilweisen Überbauung durch Parkplätze eine Abfuhr erteilt. Während die SP dieses Thema weiter fassend betrachtet, setzt sich der Gemeinderat gegen Angriffe zur Wehr.

Ernesto Piazza

Vertreter der SP und dem Verein aktives Hochdorf am Abstimmungssonntag auf der Scherermatte. (Bild: Nadia Schärli, 19. Mai 2019)

Die Hochdorfer wollen keine Parkplätze auf der Scherermatte. Das hat der Urnengang vom Sonntag deutlich gezeigt. Eine Zweidrittel-Mehrheit sprach sich gegen eine teilweise Überbauung der rund 7000 Quadratmeter grossen, gemeindeeigenen Wiese mit rund 65 Parkfeldern aus. Das Projekt war hauptsächlich von links-grüner Seite bekämpft worden.

Der Gemeinderat vermochte mit seinen Argumenten nicht zu punkten: Die multifunktionale Nutzung für Anlässe und die Erstellung einer möglichst begrünten Anlage wurde vom Stimmvolk nicht goutiert. Auch das Argument, es handle sich dabei um eine Zwischenlösung, der Rückbau und die Renaturierung seien jederzeit möglich, zeigte beim Souverän nicht den vom Gemeinderat erhofften Effekt. Zudem ist die Kontroverse um den Bedarf dieser Plätze auch nach dem klaren Volks-Nein nicht vom Tisch. Während Bauvorsteher Roland Emmenegger (FDP) sagt, die Verkehrskommission habe schon im Jahr 2015 die Situation analysiert und die fehlenden Parkplätze bestätigt, ist der Bedarf für SP und den Verein aktives Hochdorf (VAH) «nicht nachgewiesen».

Die beiden Gruppierungen hatten auch die Petition «Nein zum Parkplatz Scherermatte» lanciert, welche von 1461 Personen unterschrieben wurde. Die Sammlung startete, nachdem der dafür veranschlagte Betrag von 250 000 Franken im November 2018 im Rahmen des Budgets gesprochen war.

«Wir politisieren überhaupt nicht am Volk vorbei»

Für Hans Bächler, SP-Ortsparteipräsident ad Interim, ging es bei der Abstimmung allerdings «nur oberflächlich und rein materiell um einen Parkplatz. Die Investition von einer viertel Million Franken liegt in der Finanzkompetenz des Gemeinderates.» Vielmehr monierte er beim Geschäft fehlende Demokratie und Mitbestimmung. Je länger sich die Auseinandersetzung um diesen Parkplatz hingezogen habe, desto deutlicher «zeigte sich, dass die Exekutive am Volk vorbei politisiere, wenn sie dieses Projekt durchziehen würde.»

Anders sieht dies Gemeindepräsidentin Lea Bischof (CVP). Sie sagt: «Wir politisieren überhaupt nicht am Volk vorbei. Wir haben die Sensibilität in der Bevölkerung bezüglich Scherermatte wahrgenommen und die Möglichkeit gegeben, an der Urne abzustimmen, obwohl wir nicht dazu verpflichtet gewesen wären. Damit ist Demokratie in hohem Grad ermöglicht worden. Und weiter erklärt Bischof: «Das Hochdorfer Volk hat 2006 im Rahmen der Vorbereitung zur neuen Gemeindeordnung mit 85,5 Prozent Ja-Stimmen klar entschieden, dass es die Urnenabstimmung beibehalten will.

Diesen Entscheid setzen wir um. Partizipation und Mitsprache sind uns aber wichtig.» So biete man Mitwirkungen, Vernehmlassungen, Orientierungsversammlungen, Kommissionsarbeit und die Kontaktpflege mit verschiedenen Gruppierungen an. Hierfür erwähnt Lea Bischof zwei Beispiele: Bei der Schulraumplanung seien Parteien, Eltern, Schule, Gemeinderat, Parteien und Fachleute paritätisch in der Begleitkommission dabei. Des Weiteren sind bei der aktuellen Revision des Siedlungsentwässerungsreglements Parteien und Bevölkerung zur Mitwirkung eingeladen. «Irgendwann muss man dem Gemeinderat allerdings vertrauen, dass er die Kommune führt und weiter bringen will.»

SP und VAH/Grüne: Rolle in «starker Opposition»

Für Bächler ist klar: «In der Hochdorfer Politik braucht es eine links-grüne Kraft, die Projekte oft unter anderen Gesichtspunkten beurteilt, als es CVP, FDP und SVP machen.» Aktuell sind weder SP noch VAH/Grüne im Gemeinderat vertreten. Daher sehen sie ihre Rolle darin, «eine starke Opposition» zu bilden. «Das ist zwar anstrengend und nicht ganz billig – aber es lohnt sich.»

Am Sonntag trat erneut zutage, dass in Hochdorf gemeindeeigener Boden ein sehr sensibles Thema ist. So erteilte beispielsweise im Jahr 2015 der Souverän dem Verkauf eines Landstücks für rund eine Million Franken an einen privaten Investor im Zusammenhang mit dem Bau neuer Kindergartenräume eine Absage. Die Firma ESBI wollte in den Ober- und Attikageschossen gleichzeitig Wohnungen bauen. Die SP kämpfte in Hochdorf im November 2017 mit der Gemeindeinitiative «Boden behalten – Hochdorf gestalten» dafür, dass gemeindeeigenes Land nur noch im Baurecht abgegeben werden soll. Damals nahm das Volk – wenn auch knapp – den Gegenvorschlag des Gemeinderates an.

Und wie geht es mit der Scherermatte weiter? Bächler sagt: «Die Diskussion ist offen.» Bischof erklärt: «Die Wiese wird im Moment grün bleiben.» Klar ist für sie aber: «Das Thema Parkplätze muss gelöst werden.»