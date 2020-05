Parkschaden auf dem Michaelskreuz – Polizei sucht Zeugen Auf dem Parkplatz des Restaurants Michaelskreuz in Root wurde ein parkiertes Auto beschädigt. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

(stg) Zwischen 16 und 17 Uhr wurde am Dienstag auf dem Parkplatz des Restaurants Michaelskreuz in der Gemeinde Root ein parkiertes Auto beschädigt. Das teilt die Luzerner Polizei am Freitagvormittag mit. Der Verursacher des Schadens habe noch nicht ermittelt werden können.

Auf der Terrasse des Restaurants hätten offenbar unbekannte Gäste Kratzgeräusche wahrgenommen. Die Luzerner Polizei sucht nun diese Gäste oder andere Personen, welche zum fraglichen Zeitpunkt Beobachtungen auf dem Parkplatz des Restaurants gemacht haben.



Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall haben, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter Telefon 041 248 81 17 zu melden.