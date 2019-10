Parlament fordert: Bis 2040 soll Autoverkehr in Luzern halbiert werden Weil der Durchgangsbahnhof neue Kapazitäten im ÖV schafft, soll im Gegenzug der Autoverkehr massiv abnehmen – und zwar schon vor der Eröffnung des neuen Bahnhofs. Mit dieser Forderung hat die SP im Luzerner Stadtparlament eine Mehrheit gefunden. Robert Knobel

Blick auf die Seebrücke in Luzern. (Bild: Boris Bürgisser, Luzern, 27. März 2019)

Eigentlich sollte das Luzerner Stadtparlament bloss über einen Planungskredit von 3 Millionen Franken diskutieren. Mit diesem Geld will der Stadtrat die städtebaulichen und verkehrlichen Folgen des neuen Durchgangsbahnhofs klären (wir berichteten). Der Kredit war unbestritten. Völlig überraschend stellte allerdings Mario Stübi (SP) eine Protokollbemerkung. Die Forderung: Bis zur Inbetriebnahme des Durchgangsbahnhofs, also etwa 2040, muss sich der Anteil des Autoverkehrs in der Stadt Luzern halbieren. Heute werden etwa 47 Prozent der Distanzen in der Stadt Luzern per Auto zurückgelegt. Gemäss der SP-Forderung müsste der Anteil des Autoverkehrs in den nächsten 20 Jahren also auf etwa 23 Prozent sinken.

Drastische Verschärfung der Verkehrspolitik

Im Parlament fand die Forderung mit 25 zu 22 Stimmen eine Mehrheit. Die Bürgerlichen warnten vergeblich vor diesem «unrealistischen Ziel». Zwar ist der Autoverkehr in der Innenstadt seit Jahren ohnehin rückläufig, und verschiedene Strategien und Reglemente der Stadt nennen eine weitere Reduktion durchaus als Ziel - gemäss der aktuellen Mobilitätsstrategie wird für 2035 ein Anteil des Autoverkehrs von 36 Prozent angestrebt. Doch die geforderten 23 Prozent wären eine drastische Verschärfung der bisherigen Verkehrspolitik. «Man kann doch jetzt nicht die ganze Mobilitätsstrategie derart über den Haufen werfen», kritisierte etwa Roger Sonderegger (CVP) und fügte hinzu, eine solche Forderung sei einer «staatstragenden Partei» wie der SP eigentlich nicht würdig.

Rieska Dommann (FDP) gab zu bedenken, dass der Durchgangsbahnhof erst die Voraussetzungen schaffe für einen starken Ausbau des ÖV-Angebots. Den Autoverkehr schon vorher derart zu reduzieren, sei kaum realistisch. Ähnlich argumentierte Stadtrat Adrian Borgula (Grüne), der gleichzeitig betonte, dass der Stadtrat noch keine offizielle Haltung zur SP-Forderung habe. Borgula gab aber zu bedenken, dass die zehnjährige Bauphase des Tiefbahnhofs den Busbetrieb in der Innenstadt massiv beeinträchtigen wird. Nur schon das heutige ÖV-Angebot aufrechtzuerhalten, sei deshalb eine Herausforderung.

«Kaum ein Veloparkplatz würde überleben»

Genau deshalb brauche es klare Zielvorgaben für die Bauphase, sagte hingegen Mario Stübi (SP): Ohne Gegenmassnahmen würde nicht nur der Busverkehr wegen der Bauarbeiten eingeschränkt, sondern «es würde wohl kaum ein Veloparkplatz in Bahnhofsnähe überleben.» Um das Funktionieren von ÖV und Veloverkehr trotz Grossbaustelle sicherzustellen, müssten «Seebrücke und Bahnhofsgebiet schon auf Baubeginn hin deutlich vom Autoverkehr entlastet werden», sagte auch Mirjam Landwehr (Grüne).

Die SP-Forderung, den Autoverkehr bis zur Eröffnung des Tiefbahnhofs zu halbieren, ist formal gesehen ein Prüfungsauftrag an den Stadtrat ohne direkte Wirkung. Spätestens bei der Überarbeitung der aktuellen Mobilitätsstrategie in etwa zwei Jahren könnte das Halbierungsziel dann aber konkret festgeschrieben werden.