Parlament in Ebikon Einwohnerrat soll 30 Sitze zählen – und die Gemeinderäte sollen operativ tätig sein Die Spezialkommission hat die wichtigsten Eckpunkte für das Ebikoner Parlament und die Exekutive definiert. Ob's künftig noch einen CEO braucht, ist fraglich – aber noch nicht entschieden.

In drei Jahren wird der Ebikoner Einwohnerrat das erste Mal zusammenkommen. Seit dem vergangenen Dezember ist eine Spezialkommission (Speko) unter Führung des Gemeinderats an der Arbeit, die wichtigsten Eckwerte zu definieren. Dabei konnten sich auch die Parteien einbringen. Jetzt liegt der Entwurf der hierfür revidierten Gemeindeordnung vor, wie die Gemeinde Ebikon am Freitag mitteilte.

So soll der Ebikoner Einwohnerrat aussehen: 30 Sitze .

. Für eine Fraktion braucht es mindestens drei Sitze.

braucht es mindestens drei Sitze. Die Speko rechnet mit fünf bis sechs Fraktionen. Nimmt man die Listenstimmen der Kantonsratswahlen von 2019 in der Gemeinde Ebikon, sähe die Sitzverteilung wie folgt aus: 7x CVP, 7x SVP, 5x FDP, 5x SP, 3x Grüne und 3x GLP.

wie folgt aus: 7x CVP, 7x SVP, 5x FDP, 5x SP, 3x Grüne und 3x GLP. Pro Jahr sind zirka acht Sitzungen vorgesehen.

vorgesehen. Jede Sitzung wird durchschnittlich fünf Stunden dauern.

dauern. Jedes Ratsmitglied muss mit zehn zusätzlichen Sitzungsstunden rechnen.

muss mit zehn zusätzlichen Sitzungsstunden rechnen. Drei ständige einwohnerrätliche Kommissionen sind vorgesehen: Finanz- und Geschäftsprüfungskommission, Umwelt- und Baukommission sowie Bildungs- und Gesellschaftskommission.

Wie erwartet, orientiert sich der Ebikoner Einwohnerrat stark an jenem von Horw. Ein Unterschied: Geplant sind drei Kommissionen und nicht vier. Gemäss Gemeindepräsident Daniel Gasser (CVP) sei die Revision der Gemeindeordnung «ein sehr zeitintensiver Prozess». So zeitintensiv, dass die in der Gemeindeinitiative dafür vorgegebenen zwölf Monate nicht reichen werden. Daher habe man beim Regierungsrat eine Ausweitung auf 18 Monate beantragt – und bewilligt erhalten.

Ebikons Vorbild: Sitzung des Horwer Einwohnerrats in der Horwerhalle. Bild: hor (28. Mai 2020)

Wegen des Einwohnerrats müssen in der revidierten Gemeindeordnung zusätzlich die demokratischen Mitbestimmungsinstrumente angepasst werden. Beispielsweise sind für eine Gemeindeinitiative neu 400 statt wie bisher 300 Unterschriften nötigt. Aus gutem Grund, wie Gasser sagt: «Die Hürde hiefür muss künftig höher sein, denn die Bevölkerung kann über den Einwohnerrat neu viel einfacher und direkter Einfluss nehmen.» Neu werden ausserdem Referenden möglich sein, um Entscheide des Parlaments allenfalls noch an die Urne zu bringen.

Jeder Gemeinderat soll mindestens ein 60-Prozent-Pensum erhalten

Abgezeichnet hat sich ausserdem, dass der Gemeinderat künftig wieder operativ tätig sein soll – fast alle Parteien möchten das aktuell gültige Geschäftsführermodell bekanntlich abschaffen. Wie dem Entwurf der revidierten Gemeindeordnung zu entnehmen ist, sollen die fünf Gemeinderäte «im Hauptamt» arbeiten, mindestens 60 Prozent – heute sind es 40 bis 49 Prozent. Das Gesamtpensum soll maximal 400 Prozent betragen. Zum Vergleich: In Horw sind es gesamthaft 350 Prozent – pro Exekutivmitglied zwischen 55 und 80 Prozent. Als Gründe für das empfohlene Hauptamt nennt Gasser folgende:

«Die Speko ist überzeugt, dass die Gemeinderäte in einem Einwohnerrat wieder tiefere Dossierkenntnisse benötigen.»

Weiter erhoffe man sich mehr Nähe zur Bevölkerung und mehr Zeit für die Vernetzung. Schliesslich sagt er noch dies: «Die Speko möchte mehrheitlich keine exotische Lösung, sondern vergleichbare Bedingungen wie in den anderen grossen Agglomerationsgemeinden.»

Klar ist: Bei Gemeinderäten im Hauptamt gibt es Verschiebungen von Aufgaben. Braucht es dann noch einen Geschäftsführer? Laut Gasser ist diesbezüglich noch nichts entschieden:

«Wir gehen davon aus, dass es neben den Abteilungsleitern auch künftig zwingend eine übergeordnete Leitungsfunktion, etwa für die Kommunikation und das Personal, braucht.»

Er betont, dass die konkrete Organisation der Verwaltung nicht Bestandteil der Gemeindeordnung ist: Hierfür starte der Gemeinderat in den kommenden Monaten ein Organisationsentwicklungsprojekt.

Hier tagt der Gemeinderat: Das Gemeindehaus von Ebikon. Bild: Patrick Hürlimann, (26. Juli 2021)

Ebikoner stimmen am 13. Februar 2022 über die Gemeindeordnung ab

Was die Gemeindeordnung an sich betrifft, läuft nun die Vernehmlassung. Parteien und Bevölkerung können sich bis am 15. Oktober schriftlich dazu äussern. Unter anderem will der Gemeinderat wissen, welche Punkte allenfalls als kritisch erachtet werden. Die Vernehmlassung ist gemäss Gasser nicht vorgeschrieben, «doch uns ist die Meinung der Bevölkerung wichtig». Im Anschluss wird der Entwurf der Gemeindeordnung allenfalls noch angepasst und dann die Botschaft für die entsprechende Abstimmung erarbeitet. Diese findet am 13. Februar 2022 statt.