Parlament macht Weg frei für bezahlbare Wohnungen auf der Luzerner Hochhüsliweid Einstimmig hat das Luzerner Stadtparlament am Donnerstag die Abgabe des Areals Hochhüsliweid im Baurecht an die Wohnbaugenossenschaft SBL gutgeheissen. Chancenlos blieb ein SP-Antrag, der noch weniger Parkplätze verlangte. Roman Hodel

Auf dem Areal Hochhüsliweid in Luzern sollen 88 gemeinnützige Mietwohnungen entstehen - und zwar durch die Baugenossenschaft SBL. Ihr gehören bereits die Häuser, die hier im Hintergrund sichtbar sind. (Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 6. Januar 2019))

Die Wohnbaugenossenschaft SBL kommt ihrem Ziel, auf der Hochhüsliweid am Rand des Luzerner Würzenbach-Quartiers eine neue Überbauung mit 88 gemeinnützigen Mietwohnungen zu realisieren, ein grosses Stück näher. Der Grosse Stadtrat hat am Donnerstag den entsprechenden Bericht und Antrag einstimmig genehmigt. Demnach geht die Parzelle für 70 Jahre an die SBL. Diese entrichtet dafür einen jährlichen Baurechtszins von 271'840 Franken. Den effektiven Landwert hat die Stadt auf fast 17 Millionen Franken berechnen lassen.

Abgelehnt hat das Parlament eine Protokollbemerkung der SP. Demnach hätte die Anzahl Parkplätze pro Wohnung statt 0,64 nur 0,5 betragen sollen.

Die SBL muss nun noch die Frist des fakultativen Referendums abwarten. Wird dieses von niemandem ergriffen, kann sie im Juni den Architekturwettbewerb ausschreiben. Die Einreichung des Gestaltungsplans ist auf Ende 2020, das Baubewilligungsverfahren auf Sommer 2021 vorgesehen. Mit dem Bezug der Wohnungen rechnet die SBL frühestens 2024.