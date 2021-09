Parolen SVP Kanton Luzern lehnt «Ehe für alle» ab – und Dieter Haller ist neuer Vize-Präsident Die SVP und die EVP Kanton Luzern haben ihre Parolen gefasst und sagen Nein zu den nationalen Vorlagen.

An der Generalversammlung der SVP Kanton Luzern vom Samstag in Schenkon ist Dieter Haller (47) zum neuen Vize-Präsident der Kantonalpartei gewählt worden. Wie es in einer Mitteilung heisst, gewinnt die Kantonalpartei einen «sehr engagierten und erfahrenen Politiker, der sich als Parteipräsident der SVP Stadt Luzern sowie auch als Kantonsrat einen Namen gemacht hat». Er wird Nachfolger von Oliver Imfeld, welcher nach sechs Jahren als Vizepräsident der SVP des Kantons Luzern zurückgetreten ist.

Oliver Imfeld und Dieter Haller. Bild: PD

Zudem hat die SVP die Parolen für die Abstimmung am 26. September gefasst. Abgelehnt werden die beiden nationalen Vorlagen «Ehe für alle» und «99-Prozent-Initiative». Ein Ja gibt es von einer Mehrheit hingegen zur kantonalen Vorlage, dem Ausbau der Kantonsstrasse durchs Ränggloch.

EVP sagt ebenfalls Nein

Auch die EVP Kanton Luzern lehnt die «Ehe für alle» klar ab. Eine Samenspende für lesbische Paare widerspreche der Verfassung, welche nur im Falle von Unfruchtbarkeit die Fortpflanzungsmedizin zulasse. Es könnten neu Kinder gezeugt werden, denen ein Vater von Geburt an verwehrt werde, heisst es in einer Mitteilung.

Zudem stellt sich die EVP auch gegen die 99-Prozent-Initiative. Im Kanton Luzern unterstützt die EVP die Vorlage für den Ausbau der Kantonsstrasse im Bereich Ränggloch. Ebenfalls Ja sagt die Partei zur Vorlage der Stadt Luzern zum Kredit für die Sanierung des Waldschwimmbads Zimmeregg. (sb)