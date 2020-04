Partners Group ernennt neuen CFO Der bisherige CFO der Adecco Group Hans Ploos van Amstel soll die Funktion beim Vermögensverwalter aus Baar ab 1. Juli übernehmen.

Hans Ploos van Amstel. Bild: PD

(cg) Der Vermögensverwalter Partners Group hat am Donnerstag die Ernennung von Hans Ploos van Amstel zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung zum 1. Juli bekanntgegeben. Derzeit ist Ploos van Amstel CFO von der Adecco Group, dem globalen Dienstleister für HR-Lösungen mit Hauptsitz in der Schweiz. Als CFO wird er die Aufsicht über die Finanzen der gesamten Partners Group innehaben. Diese Verantwortung übernimmt er vom Co-CEO der Partners Group, André Frei.

Die Partners Group AG mit Hauptsitz in Baar beschäftigt über 1300 Mitarbeiter und verwaltet Ende 2019 Vermögen von 94,1 Milliarden Dollar.