Partnersuche in Luzern: 13 Dates in einer knappen Stunde Wer mit den klassischen Instrumenten der Partnersuche in Luzern keinen Erfolg hat, dem könnte womöglich eine Stunde voller Rendez-vous zum Glück verhelfen. Die Erfolgschancen scheinen dabei allerdings stark vom eigenen Geschlecht abzuhängen. Ein Erfahrungsbericht. Lucien Rahm

Kommunikative Eigenschaften sind von Vorteil. (Bild: Getty)

Der Puls beschleunigt. In wenigen Augenblicken werde ich innerhalb einer Stunde 13 potenzielle Partnerinnen kennenlernen. Wie ein erstes Begutachten der an diesem Donnerstagabend vor einer Luzerner Bar an der Baselstrasse wartenden Frauen zeigt, ist die erhöhte Herzfrequenz durchaus berechtigt. Optisch bewegen sie sich nämlich auf einem hohen Niveau. Nächstens wird sich zeigen, ob sie auch charakterlich zu überzeugen vermögen.

Ermöglicht wird die geballte Auswahl an Beziehungskandidatinnen durch das Prinzip des Speeddatings. Nur jeweils fünf Minuten dauern die Begegnungen zwischen Mann und Frau. Dann erklingt ein Glöcklein, das dem Mann signalisiert, sich an den nächsten Tisch zur nächsten Frau zu begeben. Ein Dutzend solche Kurzgespräche stehen mir heute bevor.

Die «Vermittlungsgebühr» beträgt gesamthaft 50 Franken. Darin ist ein Glas Bier oder Wein enthalten, das die meisten Teilnehmer schon vor Datingbeginn an der Bar bestellen. Denn die beruhigende Wirkung dürfte den meisten recht gelegen kommen, ebenso mir.

Während der Einnahme meines Bieres unterhalte ich mich mit zwei Mitbewerbern, die eher aus Spass und ohne grosse Erwartungen am heutigen Abend teilnehmen. «Er hat mich eingeladen», sagt Enrico*, der mit seinem Kollegen Guillermo* auf das Startsignal wartet. Aus Jux habe ihn dieser zum Geburtstag mit der Teilnahme beschenkt.

Beide machen einen offenen, humorvollen und somit sympathischen Eindruck. Ihre kommunikativen Eigenschaften sollen ihnen an diesem Abend zugute kommen.

Nervosität erschwert den Einstieg

Nach einer kurzen Erläuterung des Ablaufs durch eine der anwesenden Organisatorinnen haben sich die Männer an die Tische zu verteilen, um die erste von 13 Gesprächsrunden in Angriff zu nehmen. Mit leicht angefrorener Miene und nicht mehr ganz trockenen Handflächen begebe auch ich mich zu einem der freien Tische.

Die erste Unterhaltung darf ich mit einer von zwei Manuelas* führen. Zur Unterscheidung der beiden wurden ihnen auf ihrem Namensschild zweistellige Nummern an den Vornamen angefügt. Ein Umstand, den ich als idealen Gesprächseinstieg erachte. Nach höflichem Händeschütteln, Nennung des eigenen Vornamens und einem «Freut mich» stelle ich daher die Frage, ob die 73 hinter ihrem Namen ihren Jahrgang wiedergebe. Da dies offensichtlich nicht der Fall sein wird – das Alter der Teilnehmer muss an diesem Abend gemäss Anmeldevorgaben zwischen 25 und 35 betragen – erhoffe ich mir von der Bemerkung einen ersten kleinen Lacher. «Nein, sie haben einfach die letzten zwei Ziffern meiner Telefonnummer drangehängt», sagt sie, zwar ohne dabei in schallendes Gelächter zu verfallen, aber immerhin schmunzelt sie andeutungsweise.

In den verbleibenden viereinhalb Minuten habe ich noch mit etwas Nervosität zu kämpfen. Es entwickelt sich kein natürlicher Gesprächsverlauf und ich beginne verzweifelt, möglichst viele mehr oder weniger sinnvolle Fragen zu stellen, um keine unangenehme Schweigesequenz entstehen zu lassen. Fast ausnahmslos gelingt mir dies.

Ausser der Tatsache, dass Manuela 73 im Besitz eines Autos ist und dieses mit Begeisterung verwendet, bleibt von ihr allerdings nicht viel im Gedächtnis hängen. Hängen bleibt jedoch mein Bier, das ich wegen meiner Anspannung vergesse, zum nächsten Kurzdate mitzunehmen.



Fragen nach Wohnort und Beruf dominieren

Das Gespräch mit Colette* habe ich also zu überstehen, ohne mir weiteren, beruhigenden Alkohol zuführen zu können. Die Aufgabe stellt sich allerdings als leicht heraus. Mit der studierten Geografin entsteht ein angenehmer Dialog über ihre Arbeit und ihren Schwyzer Herkunftsort am Vierwaldstättersee.



Fragen nach Wohnort und Beruf sind es, die beinahe in jedem der 13 Gespräche gestellt werden. Aus Originalitätsgründen versuche ich ab Gespräch Nummer 6, sie zurückhaltend einzusetzen. Fürs Gegenüber scheinen sie indessen immer wieder relevant zu sein.



Zwei Dates später lerne ich auch Tiziana*, die Kollegin von Colette, kennen. Sie ist ebenfalls Geografin und arbeitet bei derselben Behörde wie ihre Begleitung. Wie ich bereits vor Beginn des Abends durch Blicke der Neugier in Erfahrungen bringen konnte, würde mein momentanes Gegenüber hinsichtlich ihrer Körpergrösse gut zu meinen rund 190 Zentimetern passen.

Die Ernüchterung zu Gesprächsbeginn ist allerdings gross: Tiziana verfügt über einen Ostschweizer Dialekt. Zudem scheine ich sie mit meinen Fragen – sofern der Eindruck nicht täuscht und es nicht ihre Anspannung ist – leicht zu nerven. Als ich wissen will, warum sie denn den östlichen Landesteil für Luzern verlassen hat, entgegnet sie in einem Ton, der die Frage als etwas unnötig erscheinen lässt: «Ich war jetzt 20 Jahre in der Ostschweiz und muss ja nicht ewig dort bleiben.»

Dennoch: Gänzlich unsympathisch ist sie nicht. Auf dem Blatt, das alle Teilnehmer zuvor von den Organisatoren erhalten haben, wird das Kreuz in ihrem Fall in der Ja-Spalte gesetzt. Tut sie dies auch bei mir, würden wir am nächsten Tag die E-Mail-Adressen voneinander zugeschickt bekommen.

Maximale Anziehung geht von Nidwalden aus

Nach den ersten 20 Minuten ist die anfängliche Angespanntheit verflogen, das Mundwerk wohlgeschmiert (das am ersten Tisch vergessene Schmiermittel konnte mittlerweile wiederbeschafft werden) und ich beginne, Spass am Dating zu bekommen. Die ersten Gespräche verliefen unter dem Strich gut (so scheint es zumindest aus meiner Sicht). Trotzdem wäre ich einer Steigerung nicht abgeneigt. Ein Gegenüber, das nicht nur ein Interessiertsein, sondern wahre Faszination auslöst, wäre daher durchaus die Erwartung – eine zu hohe an einen Speeddating-Abend?

Die Antwort hält Tisch Nummer 5 bereit: Sie lautet nein. Denn die daran sitzende Juliette* erzeugt nicht nur durch ihr Äusseres eine ausgeprägte Anziehung. Ihre herzlich-heitere, humorvolle und zugleich empathische Art, die in unserem Gespräch erkennbar wird, lässt mich ein unerwartet intensives Hingezogensein verspüren. Und das trotz an sich unspektakulärem Diskussionsinhalt. Nach Klärung der Herkunftsfrage dient ihre Antwort darauf als Ausgangspunkt für ein Kurzgespräch über den Pilatus, an dessen Fuss auf Nidwaldner Seite sie aufgewachsen sei. Ich kann mit meiner Teilerklimmung von Luzern aus punkten, sie erzählt von der Zeit, als sie auf dem Berg oben gearbeitet hat.

Ich verlasse Tisch 5 mit einem Gefühl der Begeisterung, das zu übertreffen schwierig sein wird. Dennoch lasse ich mich mit Offenheit auf die noch folgenden sieben Unterhaltungen ein, die sich nun an jener mit Juliette zu messen haben.

Für die Frau von Tisch 7 eine Voraussetzung, die sie von Beginn weg auf verlorenen Posten stellt. Mit der Serviertochter vom Sempachersee lässt sich zwar über die für uns beide nicht ganz logische Kuriosität lästern, dass Inwil im Dialekt «Eibu» genannt wird. Der weitere Gesprächsverlauf entwickelt jedoch keine Tiefe, und so steht letztlich doch wieder das wenig packende Thema Beruf im Fokus. Das Kreuz landet in der Spalte «Nein».

Die weiteren Unterhaltungen sind für mich durchschnittlich spannend. Zwar darf ich diese unter anderem mit Primarlehrerinnen, einer Biologin und einer Reisebürolistin führen, die durchaus interessante Dinge zu erzählen haben. Ein Feuer wie an Tisch 5 lässt sich dadurch allerdings nicht mehr entfachen.

Einzig an einem der letzten Posten scheint sich nochmals tendenzielle Magie abzuspielen. Dort sitzt eine gut gelaunte, sympathisch daherkommende Miranda* an der Bar. Bei der Frage nach der Herkunft, die auch hier wieder gestellt wird, kommt heraus, dass sie schon an meinem früheren Wohnort Olten gearbeitet hat. Ihre Schilderungen, was sie als Frau in der männerdominierten Welt der SBB-Mechaniker erlebt hat und ihre pragmatische Art, mit den teils sexistischen Verhaltensweisen umzugehen, beeindrucken. Das zweitklarste Ja-Kreuz des Abends geht an sie. Klar ist die Zustimmung jedoch nur meinerseits: Denn wir teilen noch mehr miteinander als eine Vergangenheit in Olten, wie sich später noch herausstellen soll. Eine Gemeinsamkeit, die sie von einer Zustimmung abbringen wird (dazu später mehr).



«Eine sehr lustige Erfahrung»

Nach überstandenem Datingmarathon wird der Zettel mit den gesetzten Kreuzen den Organisatoren übergeben. Einige der Teilnehmer belohnen sich danach noch mit einem weiteren Glas Bier oder Wein. Wer sich während des Kurzdates schon sympathisch fand, hat nun Zeit, das Gespräch noch etwas fortzuführen – und erste Informationen zur Kreuzsetzung der anderen Teilnehmer einzuholen.

In meinem Anschlussgespräch mit Miranda, die sich mit ihrer Kollegin Cornelia* noch weitere Biere gönnt, wird das Ankreuzverhalten rasch zum Thema. Es wird klar, dass die Frauen dabei weitaus zurückhaltender gewesen sind als die Männer. Sie habe sich bei maximal 4 der 13 Männer überhaupt vorstellen können, ein Ja-Kreuz zu setzen, sagt Miranda. Diese seien die einzigen ausreichend kommunikativen gewesen. Getan habe sie es letztlich bei lediglich zweien.

Anzahl vergebener «Ja»-Kreuze Frau Mann Miranda Tiziana Cornelia Enrico Lucien Guillermo 0 5 10

Rund die Hälfte der Gespräche sei ihr einfach zu mittelmässig gewesen. «Und zwei, drei waren einfach sehr nervös.» Sie sei es dann gewesen, die das Gespräch in diesen Fällen am laufen halten musste. Das sei bei ihr nicht gerade überzeugend rübergekommen.

Abgeschreckt habe sie auch die Frage, die sie offenbar von vielen Männern zu hören bekam: «Warum bist Du hier?» Die meisten seien anscheinend mit ernsthaften Absichten hier gewesen – einer der Teilnehmer angeblich schon zum vierten Mal. Miranda und ihre Kollegin hätten jedoch schlicht aus Spass und Neugier teilgenommen. «Die Idee kam uns an einer Après-Ski-Party.» Sie habe einfach einmal sehen wollen, was für Leute an einem Speeddating teilnehmen und wie so eines abläuft.

Mir hätte sie fast ein Ja-Kreuz verliehen. Weil sie aber aufgrund meines Vornamens bereits die Vermutung hatte, ich könnte jener sein, der im vergangenen Jahr einige Dates mit ihrer WG-Kollegin hatte, habe sie aus Respekt gegenüber den Gefühlen der Mitbewohnerin verzichten müssen. «Luzern ist ein Dorf», sagt sie lachend, und entschuldigt sich für ihren Entscheid.

Amüsiert habe sie sich trotz der teils schleppend verlaufenden Gespräche bestens. «Es war eine sehr lustige Erfahrung.» Somit sei ihre Erwartung an den Abend bereits erfüllt. Die grosse Liebe zu finden, darauf habe sie hier nicht gehofft.

Guillermo hat gleich alle angekreuzt

Seriöse Absichten müssen aber auch unter den Männern nicht zwingend das dominierende Teilnahmemotiv sein. Das eingangs erwähnte Kollegen-Duo Enrico und Guillermo nahm den Abend ebenfalls nicht ganz so ernst. Letzterer hat denn auch gleich sämtliche Teilnehmerinnen auf seiner Karte angekreuzt. Dies aber nicht nur aus amourösen Absichten, wie es heisst. Vielmehr würde er mit manchen gerne auch einen freundschaftlichen Kontakt aufbauen.

Andere scheinen an dieser Option ebenfalls Interesse zu haben. Beim Après-Date-Bier tauschen manche ihre Natelnummern mit genau dieser Absicht aus – auch wenn teils bereits klar ist, dass es für eine gegenseitige Kreuzvergabe nicht gereicht hat. So können an diesem Abend, sollte sich daraus nicht die grosse Liebe ergeben, zumindest Freundschaften entstehen.

Nach dem Dating-Abend folgt für manche die Ernüchterung

Am nächsten Morgen liegt das Ergebnis des Abends bereits in meinem E-Mail-Postfach vor: Zwei Übereinstimmungen. Immerhin. Zwei mehr hätte es zu holen gegeben, wäre ich ein bisschen weniger wählerisch gewesen. Doch wichtiger ist mir ohnehin, dass die aus meiner Sicht beeindruckendste Teilnehmerin auch bei meinem Namen ein Ja gesetzt hat. So lässt sich Juliette nun unter der erhaltenen E-Mail-Adresse kontaktieren, um bei der digitalen Fortsetzung unserer Unterhaltung ein zweites, hoffentlich etwas längeres Date zu vereinbaren.

Andere hatten weniger Glück: Das einzige Ja-Kreuz von Miranda wurde nicht erwidert. Eine andere Teilnehmerin erhielt zwar eine Übereinstimmung. Der dafür Verantwortliche verzichtete aber offenbar auf die Kontaktaufnahme (noch immer scheint hierbei der Mann den ersten Schritt machen zu müssen).

Ein Grossteil der männlichen Teilnehmer dürfte gar keine Übereinstimmungen erhalten haben. Dies suggerieren zumindest die Äusserungen einer Teilnehmerin. Lediglich drei Männer seien bei ihr in der ausreichend engen Auswahl gewesen.

Enrico holt sich acht Übereinstimmungen

Auf viel Gegenliebe stiess hingegen Enrico. Ganze acht übereinstimmend gesetzte Kreuze gab es bei ihm. Was ihn bei den Frauen derart beliebt gemacht hat, wisse er auch nicht. «Aber ich habe sicher keine Schwierigkeiten, mit neuen Leuten in Kontakt zu treten. Und ich kann gut zuhören.» Sein Äusseres sowie seine herzliche Art dürften seinem Erfolg zudem auch nicht abträglich gewesen sein, hat man als Beobachter die Vermutung.

Trotz seiner acht Möglichkeiten wolle er sich auf eine bestimmte Person konzentrieren, sagt er. Mit dieser hat er wenige Tage später bereits ein weiteres Treffen vereinbart – bei seinem Charme dürfte es wohl nicht das letzte sein.