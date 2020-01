Passagierin nach Vollbremsung eines VBL-Busses in der Stadt Luzern mittelschwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Ein VBL-Bus musste am Dienstagmorgen an der Obergrundstrasse in Luzern wegen eines unbekannten Autos eine Vollbremsung einleiten. Dabei kam eine 50-jährige Passagierin zu Fall und wurde dabei mittelschwer verletzt