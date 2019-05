Patrizia Graf (Pro Velo): «Das Veloparking wird von Beginn an intensiv genutzt werden»

Patrizia Graf vom Vorstand Pro Velo argumentiert für den Nutzen der geplanten Velostation an der Bahnhofstrasse. Patrizia Graf

Die Stadtbevölkerung hat sich schon mehrmals in Abstimmungen zu Verkehrsfragen geäussert. Sie will mobil sein, setzt aber auf umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsträger. Die öffentlichen Verkehrsmittel sollen ausgebaut werden. Damit einher gehen die leisen und sauberen Zwillinge Fuss- und Veloverkehr. Es braucht dringend Ausbauten, die es angenehmer und sicherer machen, zu Fuss zu gehen und Velo zu fahren.

Wer mit dem Velo unterwegs ist, stellt es am Ende der Fahrt ab. Immer. Sehr viele Fahrten enden beim Bahnhof. So viele, dass die Abstellmöglichkeiten seit längerem nicht mehr ausreichen. Die Stadt will dem abhelfen, indem sie ein unterirdisches Veloparking unter der Bahnhofstrasse baut. Die Bahnhofstrasse wird aufgewertet, sie soll vermehrt zum Verweilen einladen. Sie bleibt aber die zentrale Veloachse in der Stadt Luzern. Hier verkehren täglich Tausende Velos, werden Hunderte abgestellt.

Ein unterirdisches Veloparking ermöglicht es, das Velo sicher und geschützt abzustellen. Pendlerinnen und Pendler lassen ihr Velo täglich am Bahnhof zurück. Sie wollen es abends unbeschädigt vorfinden. Von der Bahnhofstrasse sind die Züge bequem zu erreichen, ohne dass eine Strasse gequert werden muss. Darum wird das Veloparking – im Gegensatz zur Velostation hinter der Uni – von Beginn an intensiv genutzt werden.

Ein Bau an dieser Stelle ist mit etlichen Herausforderungen verbunden. Die geologischen Verhältnisse sind anspruchsvoll, es wimmelt von Gas-, Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen. Es braucht jetzt einen Planungskredit, damit später der Bau effizient und ohne Verzögerungen realisiert werden kann.

Die SVP wettert über ihres Erachtens zu hohe Kosten. Während alle übrigen Verkehrsarten zum Teil horrende ungedeckte Kosten der Allgemeinheit überlassen, verhält es sich beim Fuss- und Veloverkehr gerade umgekehrt. Sie generieren finanziellen Nutzen für die Allgemeinheit. Im Vergleich zu Motorfahrzeugen brauchen Velos viel weniger Platz, sie nützen die Strasse nicht ab, sie verursachen keine teuren Umweltkosten. Derartiger Nutzen überwiegt die kurzfristigen Investitionskosten.

Die Stadt hat eine Mobilitätsstrategie. Jeder Verkehrsträger soll dort eingesetzt werden, wo er besonders effektiv ist. Für den Berufs- und Pendlerverkehr ist das Velo unschlagbar. Jetzt ist es an der Zeit, die nötige Infrastruktur beim wichtigen Umsteigepunkt am Bahnhof zu schaffen. Deshalb Ja zum Veloparking unter der Bahnhofstrasse!

