Flugspektakel Patrouille Suisse startet in Emmen für Show beim Lauberhornrennen Die Patrouille Suisse ist eine der Attraktionen am Lauberhornrennen in Wengen BE. Auch in Emmen wird man das mitbekommen.

17 Bilder 17 Bilder Bild: Neue LZ (Archiv)

Um 12.30 Uhr am Samstag geht in Wengen BE die zweite Lauberhorn-Abfahrt über die Bühne, erstmals dabei ist Überflieger Marco Odermatt. Geflogen wird auch am Himmel über der Piste: Die Kunstflugstaffel Patrouille Suisse wird beim Lauberhornrennen eine Show präsentieren.

Die Patrouille nimmt vom Flugplatz Emmen aus Kurs ins Berner Oberland. Die Starts sind am Samstag um 11.25 Uhr geplant, hiess es beim Flugplatzkommando Emmen auf Anfrage. Rund eine Viertelstunde später befinden sich die Jets bereits über dem 60 Kilometer Luftlinie entfernten Wengen; um 11.40 Uhr am Samstag ist dort die Flugshow geplant. Nachher kehrt die Patrouille Suisse zurück und landet wieder in Emmen bis spätestens 12.30 Uhr. Das Ausweichdatum für den Einsatz am Lauberhornrennen ist Sonntag, 16. Januar, zur gleichen Zeit.

Schon am Freitag kann die Kunstflugstaffel im Raum Luzern beobachtet werden: Dann startet und landet die Staffel für Trainingsflüge ebenfalls ab Emmen in Richtung Wengen. Die Starts und Landungen finden zwischen 11.15 und 12.30 Uhr statt.